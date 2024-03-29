板橋第一運動場路樹歪斜要移除 居民轟：辦砍樹比賽?
新北市板橋區第一運動場正進行周邊人行道等改善計畫，原定須移植15棵、移除25棵樹木，部分居民指控市府「像在辦砍樹比賽」，台灣樹人會秘書長潘翰疆也到場表示，希望保留樹木一線生機。城鄉局表示，因樹木腐朽、歪斜等，易有公安意外才移除，均經專家學者審慎評估，此計畫也會重新規畫設置連續樹穴，改善樹木生長空間。
劉姓居民今表示，贊成多種喬木，但若是要砍掉25棵40年以上老樹來換小樹苗，「綠蔭會增加嗎？此處的綠覆率難道只是帳面上綠草地和灌木叢嗎？」新增的綠覆率，對炎熱的環境及市民休閒空間，並無實際上的益處，「有多少人可以再等個40年，等到這些樹木長大，才能享受到舒適涼風？」
「刀下留樹！移植留生機！」潘翰疆上午與數名民眾舉牌抗議。潘表示，自本月18日市府執行砍樹後，已砍4棵，「擴大樹木的遮蔽面積」、「增加綠化量」、「減緩都市熱島效應」等聽起來很棒，沒想到卻是要移植老樹15株、移除21株，擴大種樹竟成擴大砍樹。
深丘里長陳廉誠表示，運動場周邊行道樹除生長歪斜外，部分行道樹都已腐朽中空，且又緊鄰道路，隨時都有倒伏造成車輛及民眾安全及財產的公安問題，認同市府移除不良的喬木。
城鄉局表示，運動場現有周邊人行空間樹穴寬度不足1.5公尺，路樹生長環境不佳，且喬木緊鄰運動場建築物，受植物向光特性，生長歪斜、重心偏移，另人行步道高差過大、部分寬度狹小，無法提供友善的無障礙使用。
城鄉局表示，經調查全區共206棵喬木，專家現勘逐棵健康評估，原規畫保留166棵、移植40棵，其中15棵經評估樹況及結構良好，移植仍可存活，故將原地移植供人行道使用，另外25棵樹木腐朽、樹洞、歪斜、結構不佳，才予移除，並由景觀處在2月2日依規定進行審查作業程序。
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