捷運萬大線第二期土城段今動土 侯友宜到場、蔣萬安臨時缺席
由北市捷運局發包的捷運萬大線CQ880A區段標，總價115.9億元大工程今在土城舉辦動工典禮，過往此類橫跨雙北的大型工程，雙北市長皆親自出席，今新北市長侯友宜準時到場，台北市長蔣萬安因寶林茶室疑食品中毒案，上午臨時更改行程前往行政院，動工典禮改由北市副市長林奕華代表出席。
蔣萬安今上午臨時更改行程前往行政院，表示疑食品中毒案需要中央協助實驗室量能，加速檢驗釐清事件真相，另也希望中央跨機關跨部會統籌調查此次導致兩人死亡及多人住院的食安事件。
林奕華在開工典禮時表示，今天原定市長蔣萬安自己過來，但因臨時要去行政院開會，她代表蔣市長來出席捷運開工典禮，由於林奕華曾擔任新北市教育局長，她因此也說難得可以回老家。
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