大稻埕第一豪宅 陳天來故居開工修復

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
見證北台灣茶業歷史的大稻埕陳天來故居，昨天開啟修復工程。記者林麗玉／攝影
見證北台灣茶業歷史的大稻埕陳天來故居，昨天開啟修復工程。記者林麗玉／攝影

見證北台灣茶業歷史的大稻埕陳天來故居，在市長蔣萬安、陳家後代見證下，正式開啟修復，這也是文化局首件代私人執行的文化資產修復。蔣昨出席開工典禮表示，參觀內部後，認同建築師說的「這是大稻埕第一豪宅」。這次修復歷經10年溝通，預計民國116年完工，期待這富有歷史意義的建築，重展市民眼前。

曾修復前身為日本總督官邸「台北賓館」的建築師徐裕健說，陳天來故居細緻度絕對超越台北賓館。圖／北市文化局提供
曾修復前身為日本總督官邸「台北賓館」的建築師徐裕健說，陳天來故居細緻度絕對超越台北賓館。圖／北市文化局提供
「每一次來故居都有新驚奇…，最近一次看到鑲嵌牆上的陳天來畫像，栩栩如生，像跟陳天來先生見到面的感覺」，文資委員劉淑音說，每個人第一眼看到故居都先被外觀、形式吸引，更好奇故居裡的光景，她數次藉文資進出故居，每一回都有新發現。

曾修復前身為日本總督官邸「台北賓館」的建築師徐裕健說，這次肩負修復任務壓力非常大，陳天來家族過去的小歷史故事，連結的是台灣整體大歷史格局，儘管故居規模不如台北賓館，但細緻度絕對超越台北賓館。

陳天來為「錦記茶行」創辦人，為北台灣茶業發展的重要推動者。故居併存1920年代引進的鋼筋混凝土、大正時期清水紅磚承重牆等特色；展現歐風洋樓裝飾風格，如立面面磚、木雕樓梯及花紋鏡面等。甚至主體建築、二進一層洋房，還有具風水意義的假山水池庭院，為當時大稻埕市街唯一兼備洋樓與庭園的豪邸。

今年適逢陳天來故居落成一百年，文化局表示，「陳天來故居」2006年指定為市定古蹟，因所有權人複雜且修復經費龐大，建物長期閒置導致損害嚴重，文化局介入溝通整合，預計投入1.175億經費，今年開工修復，預計115年底至116年初竣工。

建築師 文化局

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