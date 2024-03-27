張錦麗生命盡頭仍懸念社福 獲衛福部特殊貢獻獎

病逝的前新北社會局長張錦麗，今天獲衛福部表揚「特殊貢獻獎」，其丈夫潘維大代表領獎時說，張錦麗一生奉獻、服務他人，即使走到生命盡頭仍懸念社福，可謂求仁得仁。

新北市社會局發布新聞表示，衛福部今天表揚全國績優社工，今年病逝的前社會局長張錦麗早年投身社運界，倡議性別平權，推動家庭暴力防治、性侵害與性騷擾防治等立法，獲「特殊貢獻獎」。

社會局說，張錦麗曾任現代婦女基金會執行長、台灣防暴聯盟理事長、警察專科學校副教授等。任職新北期間，開創20個社福方案，傳承經驗，也為第一線社工留下典範。

行政院政務委員林萬億頒特殊貢獻獎，張錦麗的丈夫、東吳大學校長潘維大代表領獎致詞時，感謝衛福部及社工界對張錦麗的鼓勵與支持，才能獲社工界的最高榮譽。

潘維大致詞說，藉機緬懷另一半，他眼中的張錦麗奉獻一生服務他人，念茲在茲的都是社工界的同事與朋友，就算走到生命最後階段，仍懸念新北市推動的各項社福工作，「如今可說是求仁得仁」。

潘維大說，社工是人間的天使，以服務他人為志業，他祝福並希望所有社工們，在服務他人之餘，不要忘記照顧自己的身體。