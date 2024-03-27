張錦麗生命盡頭仍懸念社福 獲衛福部特殊貢獻獎
病逝的前新北社會局長張錦麗，今天獲衛福部表揚「特殊貢獻獎」，其丈夫潘維大代表領獎時說，張錦麗一生奉獻、服務他人，即使走到生命盡頭仍懸念社福，可謂求仁得仁。
新北市社會局發布新聞表示，衛福部今天表揚全國績優社工，今年病逝的前社會局長張錦麗早年投身社運界，倡議性別平權，推動家庭暴力防治、性侵害與性騷擾防治等立法，獲「特殊貢獻獎」。
社會局說，張錦麗曾任現代婦女基金會執行長、台灣防暴聯盟理事長、警察專科學校副教授等。任職新北期間，開創20個社福方案，傳承經驗，也為第一線社工留下典範。
行政院政務委員林萬億頒特殊貢獻獎，張錦麗的丈夫、東吳大學校長潘維大代表領獎致詞時，感謝衛福部及社工界對張錦麗的鼓勵與支持，才能獲社工界的最高榮譽。
潘維大致詞說，藉機緬懷另一半，他眼中的張錦麗奉獻一生服務他人，念茲在茲的都是社工界的同事與朋友，就算走到生命最後階段，仍懸念新北市推動的各項社福工作，「如今可說是求仁得仁」。
潘維大說，社工是人間的天使，以服務他人為志業，他祝福並希望所有社工們，在服務他人之餘，不要忘記照顧自己的身體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言