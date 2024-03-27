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衛福部表揚全國績優社工 新北5人堅守崗位獲獎

中央社／ 新北27日電

新北市府今天表示，衛福部今天舉辦「113年全國社會工作專業人員表揚頒獎典禮」，新北共5名優秀社工獲殊榮；在工作環境高壓力負荷且社工士氣低迷之際，受獎表揚值得肯定。

新北市府今天發布新聞表示，5名優秀社工今天獲得衛福部表揚績優社工，包括24年經歷的文山社會福利中心主任林沂儒獲「資深敬業獎」，在地震、風災、水災等各類災變，指揮危機處理。

板橋第一社福中心督導陳慶家，獲得「績優社工督導獎」，其年資12年，充分運用在地優勢團隊分工，並整合公私部門協力服務脆弱家庭，維持家庭尊嚴與自立。

社會局社工督導曾碧玉服務15年，負責脫貧方案、低收及醫療補助案社工訪視、防疫補償工作，帶領同事推動福利服務方案。

新北家暴暨性侵害防治中心社工楊純惠在高壓負荷中，仍陪伴暴力家庭的媽媽跟青春期的孩子，協助修復親子關係，讓需協助家庭有機會逐漸站穩腳步，獲得「績優社工獎」。

教育局以文字告訴中央社記者，獲獎的鷺江國小學校社工師陳沛緹，從事社工實務14年，但仍保有工作熱忱，有多名困難個案都在她的介入後，漸露曙光及轉機。

教育局說，陳沛緹曾遇協助長期中輟的自閉症學生，且家長也拒絕與外界聯繫；雖歷經一年多的訪視被拒，她仍不不放棄，透過跨系統單位對話與合作，終於順利帶領孩子重返校園。

社工

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