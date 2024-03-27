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新北掃墓高峰期 提供34條免費接駁專車路線

中央社／ 新北27日電

新北民政局今天表示，預計30日、31日及4月4日為掃墓高峰期。市府於納骨塔公墓主要路口，設51個交管點、34條免費接駁專車路線，有18輛備勤中巴待命，呼籲搭大眾運輸掃墓。

民政局長林耀長今天在市政會議表示，新北市共192座公墓、19座納骨塔，已經完成公墓除草。這星期起，在各公立納骨塔及公墓區設140處服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套、金銀紙集中袋、礦泉水等掃墓用具，免費取用、借用。

林耀長表示，新北每年掃墓人潮都超過百萬，為減少周邊道路負荷，除呼籲民眾搭大眾運輸、接駁專車前往，也希望分流掃墓，以確保交通順暢。相關各區服務站、交通管制、接駁專車等服務資訊，在「新北市清明服務網」可以查詢。

民政局說，本週末30日、週日（31日）及清明節，預計是掃墓高峰時段，將提供34條免費接駁專車路線，並有18輛備勤中巴待命；提醒掃墓時注意用火，避免引起火災。

公墓 納骨塔

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