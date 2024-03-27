貢寮澳底風雨操場整修後啟用 市議員加碼通風設備

經過去年底的鋼構除鏽上漆工程，貢寮區澳底風雨操場終於又再度開放使用，今(27)日舉行整修後的啟用儀式，包括市府民政局，區長柯建輝，市議員林裔綺及多位里長都到場共襄盛舉，市議員林裔綺除了協助爭取工程經費，更加碼補助室內的水冷扇和電風扇的通風設備，讓民眾使用起來更加舒適。

澳底風雨操場鋼構除鏽上漆工程，可有效強化風雨操場鋼結構安全性及耐久性，延長鋼結構使用壽命，本次防鏽改善工程經費300萬元，市府民政局及市議員林裔綺為保障民眾運動及休憩安全，補助辦理風雨操場防鏽改善工程，風雨操場鋼構件皆已全部除鏽上漆完成。

仁里里里長紀志樺表示，貢寮區每年受東北季風影響易下雨，且因東北角沿岸風速較大，風兩操場部分鋼構設施表面巳有明顯鏽触情形，感謝市府，區公所及市議員林裔綺的協助，讓風雨操場得以修繕。

貢寮區區長柯建輝說，感謝市府民政局還有市議員林裔綺協助經費的挹注，讓風雨操場得以有新面貌，延長使用年限，也讓民眾使用上更安全舒適。

市議員林裔綺表示，考量風雨操場為仁里里重要集會場所，因此進一步補助新增通風設備，電風扇及水冷扇，，改善夏季集會悶熱之問題，讓原本老舊鏽蝕的風雨操場以嶄新的風貌再次活化啟用。