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助新創聯繫國際 北市府續推新創三箭政策

中央社／ 台北27日電

北市產發局今天表示，宣布啟動創業家任意通計畫及創業家護照，與日本福岡等城市共組城市新創夥伴，盼吸引國際優秀人才來台，並提供新創進駐海外共享工作空間的資金。

台北市產業發展局發布新聞資料指出，北市新創生態系邁入關鍵階段，朝向規模化與國際化是未來發展重點，市府去年提出新創三箭政策，後續陸續推動多項具體計畫。

產發局表示，這次推動創業家任意通計畫，目的是要深化北市新創企業及人才與國際鏈結，以及透過創業家護照協助北市新創進駐國際共享工作空間鏈結在地資源、建立人脈。

產發局指出，北市府與姊妹市及友好城市的官方或第三方組織共組城市新創夥伴，促成城市間創業資源合作共享，盼提升台北新創拓展國際市場實力，及延攬海外新創或專業人才到台北發展。

產發局表示，創業家護照已與6家國際共享工作空間品牌合作，遍及19座城市，提供超過90個據點供新創進駐，如東京、首爾、新加坡等，將持續洽談更多據點。

產發局指出，台北市設立登記12年以下新創公司均可申請創業家護照，將支持新創進駐國外的共享工作空間80%經費，最高2000美元，讓新創可靈活使用共享辦公室、會議室等，並與當地創業社群交流資訊、業務媒合或諮詢等。

產發局表示，至於城市新創夥伴，已加入菲律賓馬尼拉及日本福岡市，將提供台北新創團隊在2處的商業網絡、創業輔導資源等。

產發局指出，台北市新創國際化是必然及趨勢，市府將積極打造台北成為創業家友善城市，驅動北市新創生態與國際整合，後續會推出其他計畫，助力新創持續成長。

北市 護照

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