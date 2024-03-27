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影／蔣萬安宣布正式啟動「創業家任意通」計畫
台北市政府下午舉辦創業新政記者會，由蔣萬安市長宣布正式啟動「創業家任意通」計畫，北市府透過與福岡、馬尼拉等城市的官方或第三方組織共組「城市新創夥伴」吸引國際優秀人才來台北，並開辦「創業家護照」，提供新創進駐海外共享工作空間最高2,000元美金支持，即日起開放申請。
蔣萬安市長表示台北新創生態系邁入關鍵階段，朝向規模化與國際化是未來發展重點，本次「創案家任意通」計畫，目的是要深化本市新創與國際鏈結,透過開辦「創業家護照 Global Pass」協助本市新創進駐國際共享工作空間鏈結在地資源、建立人脈、以及與姊妹市及友好城市的官方或第三方組織共組「城市新創夥伴Startup Partners」的方式，促成城市間創業資源合作共享，除了提升臺北新創拓展國際市場實力，也希望延攬海外新創或專業人才到台北發展。
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