特教生對代課老師吐口水事件....北市教育局定出一指引

北市某高中日前發生特教生對代課老師吐口水、痛毆，事後校方也坦承未將學生狀況與代課老師說明。北市教育局表示，為避免類似狀況發生，未來將訂定「特教生嚴重情緒行為問題處理指引」。有老師也建議訂立指引前，應和教育現場的老師及學者討論，才能有效解決問題。

教育局指出，當學校教師因故請假時課務交接，訂立具體作法包含完整交接課程進度及班級學生所需特殊教育、相關服務、支持策略、具情緒與行為問題學生所需之行為功能介入方案及行政支援。

局長湯志民也提到，為落實普特融合精神，面對身心障礙學生就學安置事宜由特殊教育學生鑑定及就學輔導會審議，並以適性原則均衡編入各班，不受常態編班規定限制，學校老師每年必須參加特殊教育類研習至少6小時，當面對特教學生出現嚴重情緒行為，能夠即時反應安撫。

湯志民表示，未來也將訂定相關指引，例如會包含建議學校為每位特殊生安排一位同學擔任「小天使」、當班級任課老師遇緊急情況需要其他老師代課，若有特殊生學校應提供檔案給代課老師等，相關內容正在研議當中，希望能透過指引，避免類似情形再度發生。

台北市教師會政策部主任葉菁芪表示，若要將代課交接，多數教師認為實務操作有困難，有時候事出突然，「特教生」交接不是僅是用文字就可解決，教育局若要訂定指引，建議一定要找教育現場主任和特教專業老師共同研擬，不然只是徒增各方作業困難。

中崙高中校長劉晶晶表示，讓所有任課教師先瞭解特殊教育需求學生的狀況是必須，但更重要的事，老師面對教室內危機事件處理應有一套完整的SOP，例如，衝突發生時如何通報、學校人員該如何處理、後續應如何以喚起學生同理心的方式宣導發生衝突傷害與後果。

湯志民說，交接過程中不僅限於文字，若遇緊急情況原授課無法交接，會建議教學組、專責輔導老師可以和代課老師簡單說一下狀況並提供簡單易懂資料。湯坦言，教學現場確實會有很多因素發生，對於老師權益教育局也會充分保障，必要也會提供相關協助。