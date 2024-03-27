安坑輕軌連結觀光拯救運量 民代促市府規畫二叭子新步道

位於新北新店安坑地區的二叭子植物園成安坑輕軌中熱門景點，不過整體規畫尚待完善，民代呼籲要有更多元路線，方便民眾抵達並親近生態，與市府多局處會勘討論新闢步道及入口意象。新北捷運局表示，依安坑輕軌綜合規畫報告，將引入適當農學教育機能，期待透過新闢及修繕既有步道，方便民眾遊覽二叭子。

安坑輕軌通車周年，除居民通勤交通，市府也力推觀光，其中周圍的二叭子植物園過去就頗有名氣，如今隨輕軌帶來人潮，也更加被討論。不過遊客分享，登山步道口離輕軌站還有大段距離，要搭公車或經過住宅社區才能到達，若體力不好，光是到登山口就耗費大量體力。

新北市議員陳乃瑜日前與新北捷運局長李政安、農業局、觀旅局等局處就前往會勘。陳表示，輕軌通車滿周年運量卻不如預期，她多次質詢要求市府應結合周遭景點，打造特色路線；目前二叭子步行路線指標系統不夠多元，且在雙城路段，容易產生人車爭道情形，造成登山民眾危險。

陳乃瑜指出，她爭取新闢登山步道連結輕軌雙城站與二叭子植物園，未來除要在登山入口打造平台和意象裝置，還要有無障礙電梯，讓民眾更容易親近二叭子；既有的步道和休憩景觀平台也要修繕，並設置親水平台親近大自然。此外，也將配合沿線特色商家，發展「在地食物網絡」，軟硬體同步修繕下，提高民眾搭乘輕軌遊覽二叭子的意願。

捷運局指出，依據安坑輕軌綜合規畫報告中雙城站（K1）機能及定位，以都會農學結合二叭子植物園遊憩資源，引入適當農學教育展示機能，發展雙北最大教育觀光植物園為策略，增進捷運搭乘運量。

捷運局表示，因此有請農業局規畫雙城站至二叭子植物園的步道系統，期待透過新闢及修繕既有步道，營造更友善、親水路線，並於車站旁停車場用地設置入口意象及轉乘停車空間，便於民眾搭乘安坑輕軌至雙城站遊覽二叭子植物園。