影／開車途中補充糖分被嗆投訴 公車駕駛暴怒開罵、民眾紛聲援

行駛於新北市北大特區與北市信義計畫區的939路線公車，前天下午陳姓駕駛因甲狀腺機能亢進症狀，行駛途中食用巧克力補充糖分，卻遭民眾反映影響安全，陳員道歉後民眾還再表示將進行投訴，陳員因此不滿在車上開罵「X的勒！投訴什麼東西阿投訴」，事件經網友貼網，網友紛紛聲援公車駕駛長時間開車補充體力，台北客運則表示已輔導加強情緒控管。

939路線公車是北大特區居民往返信義計畫區的主要公車路線，駕駛939路線一次往返至少約2小時，昨下午3時許一名陳姓駕駛因患有甲狀腺機能亢進症狀，會固定於車內準備巧克力補充糖分，陳員在駕駛途中食用巧克力遭後方乘客制止認為影響安全，陳員道歉兩次後，乘客還進一步表示將向台北客運投訴引發陳員不滿，開始大聲回嗆該名乘客「還要怎樣你說啦！我應該被你這樣罵的喔！跟你對不起還不行還想怎樣！投訴什麼東西啊！」

事件經乘客錄影貼上臉書社團，網友則紛紛留言表示「司機道歉還要碎嘴回去⋯被嘴回去剛好、多一點同理心吧、吃個東西到底在叫什麼叫阿、莫名其妙吃一點東西有什麼好投訴的、司機都道歉了為什麼還要繼續碎唸？、公車司機也是人」絕大部分民眾多聲援司機補充糖分。

台北客運調查，939路線KKB-1977號車陳姓駕駛本月25日15時行經台北市水源快路道路返三峽方向上，因食用巧克力棒補充糖分經第二排座位男性乘客質疑，沿路低頭並且拿取巧克力食用會影響安全，陳員回覆乘客抱歉不會再吃，乘客再提要投訴駕員，陳員因此情緒失控跟乘客反應有自己健康問題，為什麼就要被當小孩去罵。

台北客運總經理李建文表示，該乘客當日下午至站上反應一事，站長也立即回覆該位乘客事發原因後獲乘客諒解，因陳員所述患有甲狀腺機能亢進症狀，固定於車內準備巧克力補充糖分，站長也與陳員溝通輔導加強情緒控管，並提醒行駛途中仍需注意自己的健康狀況，遵守公司要求行車規定，心平氣和服務乘客，情緒穩定開車也較為安全。