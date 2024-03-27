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影／開車途中補充糖分被嗆投訴 公車駕駛暴怒開罵、民眾紛聲援

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北客運939路線公車司機昨因甲狀腺機能亢進開車途中吃巧克力棒遭民眾嗆投訴進而在車上開罵。示意圖，非新聞當事人。圖/台北客運提供
台北客運939路線公車司機昨因甲狀腺機能亢進開車途中吃巧克力棒遭民眾嗆投訴進而在車上開罵。示意圖，非新聞當事人。圖/台北客運提供

行駛於新北市北大特區與北市信義計畫區的939路線公車，前天下午陳姓駕駛因甲狀腺機能亢進症狀，行駛途中食用巧克力補充糖分，卻遭民眾反映影響安全，陳員道歉後民眾還再表示將進行投訴，陳員因此不滿在車上開罵「X的勒！投訴什麼東西阿投訴」，事件經網友貼網，網友紛紛聲援公車駕駛長時間開車補充體力，台北客運則表示已輔導加強情緒控管。

939路線公車是北大特區居民往返信義計畫區的主要公車路線，駕駛939路線一次往返至少約2小時，昨下午3時許一名陳姓駕駛因患有甲狀腺機能亢進症狀，會固定於車內準備巧克力補充糖分，陳員在駕駛途中食用巧克力遭後方乘客制止認為影響安全，陳員道歉兩次後，乘客還進一步表示將向台北客運投訴引發陳員不滿，開始大聲回嗆該名乘客「還要怎樣你說啦！我應該被你這樣罵的喔！跟你對不起還不行還想怎樣！投訴什麼東西啊！」

事件經乘客錄影貼上臉書社團，網友則紛紛留言表示「司機道歉還要碎嘴回去⋯被嘴回去剛好、多一點同理心吧、吃個東西到底在叫什麼叫阿、莫名其妙吃一點東西有什麼好投訴的、司機都道歉了為什麼還要繼續碎唸？、公車司機也是人」絕大部分民眾多聲援司機補充糖分。

台北客運調查，939路線KKB-1977號車陳姓駕駛本月25日15時行經台北市水源快路道路返三峽方向上，因食用巧克力棒補充糖分經第二排座位男性乘客質疑，沿路低頭並且拿取巧克力食用會影響安全，陳員回覆乘客抱歉不會再吃，乘客再提要投訴駕員，陳員因此情緒失控跟乘客反應有自己健康問題，為什麼就要被當小孩去罵。

台北客運總經理李建文表示，該乘客當日下午至站上反應一事，站長也立即回覆該位乘客事發原因後獲乘客諒解，因陳員所述患有甲狀腺機能亢進症狀，固定於車內準備巧克力補充糖分，站長也與陳員溝通輔導加強情緒控管，並提醒行駛途中仍需注意自己的健康狀況，遵守公司要求行車規定，心平氣和服務乘客，情緒穩定開車也較為安全。

公車 客訴

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