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公園77棵樹遭砍？居民批健檢當死亡診斷 北市：褐根病熱區

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
居民們將黃絲帶繫在樹木上並且環抱著大樹。記者邱書昱／攝影
居民們將黃絲帶繫在樹木上並且環抱著大樹。記者邱書昱／攝影

北市松山區撫遠公園將進行改造計畫，預計移除77棵樹木，當地居民不滿今天到場抗議，批評北市公燈處便宜行事、大開砍樹後門，「蔣萬安當立委經常來公園，現在也該過來看看！」公燈處回應，該公園為褐根病熱區，移除的樹木都有經專家評估，對於民眾疑慮，明天會再邀4位專家再勘驗。

已有50多年歷史的撫遠公園長著294棵樹木，這次改善工程是包含在一旁汙水處理廠進行「民生水資源再生中心暨地下道環境教育館新建工程」統包案。由於公燈處將園內32棵、園外45棵樹木列為高風險予以砍伐，而引起居民不滿。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，移除樹木的判定表中，像是枯萎超過80%、木質腐朽等重大危害項目約有7到8項，但這次被砍的樹木卻被勾選其他，備注寫到鄰近建築物、停車位等「但是北市哪些樹不是在住宅、停車格旁？」不應成理由。

撫遠公園護樹聯盟召集人陳進旺說，樹木對於小社區非常重要，畢竟周遭林立汽車維修廠、高速公路、機場等鄰避設施，綠蔭的公園成了緩衝空間，他們也質疑樹木僅被列為高風險就要移除，「不能把健檢當死亡診斷書。」

居民葉小姐也說，難以想像近8千萬的公園改善費用，不是大興土木，而是大刀一砍將樹木砍伐殆盡，「我們不要鑲金包銀的公園，只要有綠蔭遮蔽的公園。」

圓山公園管理所主任楊國瑜到場說明，公園為早期興建，土壤已有排水問題、樹穴過於狹小，樹木間距要6公尺，但公園僅有2.6公尺，造成過於密集，在去年和今年都有邀請專家學者來視察，發現該區為褐根病熱點，近年也發生樹木倒塌問題，壓到車輛和住宅雨遮。

楊國瑜說明，樹木的高風險評估必須經過2位專家學者判定，並且召開說明會，大部分的里長里民都支持更新改造，不過，對於有疑慮的民眾，明天會再舉辦第三次會勘，共計4位專家查看。他強調，若移除高風險樹木之後，也會改種植34棵觀花型喬木，讓公園增添色彩。

護樹團體和當地居民串連，今天在撫遠公園召開記者會抗議。記者邱書昱／攝影
護樹團體和當地居民串連，今天在撫遠公園召開記者會抗議。記者邱書昱／攝影

北市 護樹

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