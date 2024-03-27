公車站與自行車道緊鄰 容易出撞況

台北市府持續畫設自行車道，但民眾反映，公車彎（上、下車處）、自行車道、公車候車亭依序並排，好幾次下車時還來不及左右看，差點被疾駛而過的單車撞到，議員建議北市全面檢視類似路段、加裝警示標語，北市交工處回應，腹地空間不足路段，繪設鋸齒型標線和標語加強警示，提醒自行車騎士當心行人。

每日搭公車的洪先生反映，當乘客要確認公車是否抵達、正準備招手時，常會有疾駛而過的自行車，無視有人在攔公車，若這時乘客上前要搭公車，就會撞上自行車。

議員詹為元實地勘查後，也發現不少公車站與自行車道交織。他說，人車共道的自行車道與公車候車處非常容易發生衝突，但市府配套不夠完善，民眾希望市府能規定自行車騎士經過公車站牌時，必須下車牽引，或規畫其他道路，不要穿越候車人潮。

詹為元舉例，捷運象山站外的公車站就把該段人行道一分為二，將行人與自行車分開，但有些公車站就沒有限制騎乘方向，僅設立「自行車請靠右騎乘」告示牌，市府應檢視全台北市類似路段，減少公車站與自行車道交織或加裝警示，確保旅客安全。

北市交工處設施科長黃俊翰回應，自行車道遇公車停靠區時，於腹地空間足夠的人行道路段，透過自行車道繞過公車停靠區範圍的規畫設計，引導自行車騎士由公車停靠區後方繞行通過。腹地空間較不足路段，採自行車道中斷設計，並繪設鋸齒型標線和標字加強警示，以提醒自行車騎士當心行人，下車牽行。

黃俊翰強調，道路交通安全規則中自行車除應於道路上靠右側路邊行駛外，也必須禮讓行人優先通行，後續會加強宣導自行車騎士正確路權觀念，務必確實禮讓行人。