校園植樹減碳 校長：不能壓縮學生空間

台北市教育局於校園中推動「淨零排放實施計畫」，未來3年將汰換國小課桌椅，改成木製桌椅可回收再利用，並於基北北桃平台推廣校園植樹，希望透過實際行動、課程，讓師生了解淨零碳排意涵。有校長表示，種植樹木對於永續有正向幫助，但北市校園腹地有限，在盤點過程應避免為植樹，壓縮到學生活動空間。

陽明山國小昨辦老樹124周年慶生活動，再種下10幾棵光蠟樹，校長梁志恒說，校內有很多甲蟲動物，喜歡啃食樹幹，長久下來若樹木種得不夠多，可能被啃食到耗能，無法達到永續循環，這種樹大概3年就能長成，落葉還可做堆肥，作為甲蟲幼蟲生長土壤，達到動植物永生，樹木長成後能吸收更多二氧化碳，減少碳排放。

教育局表示，為持續落實永續，在「基北北桃」平台上提出植樹理念，以北市為主推，盤點各校可用空間種植樹木吸收二氧化碳，減少碳排放，並教導學生根據樹木的樹圍、直徑算出「碳匯」，了解每棵樹木能吸收多少碳排放量、何種樹木對於減碳最有效、落葉資源如何再利用等。

教育局說，過去學校課桌椅很多都是塑膠、金屬材質不環保，教育局也推動3年計畫，從國小開始逐年汰換課桌椅，改以木製為主，未來還可回收再利用，如製作鉛筆，讓校園更能落實淨零碳排永續價值。

敦化國小校長劉建男表示，教育局所訂立政策是利益良善，更能促進學生自然環境教育課程，但校園空間有限，不能因為政策目標無限上綱，壓縮到學生活動空間，且種植樹木建議可派專業人士協助，避免因照顧不慎死亡。

至於課桌椅汰換，劉建男說，他也相當贊成，通常鐵製的桌椅很重，加上上方塑膠久了易變形損壞，而且修繕上較困難，木製桌椅移動及安全上也比較方便。