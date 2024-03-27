新北日照中心 90家達標

新北逾73萬名長者，近年透過公私協力布建日照中心，衛生局昨宣布境內90家日照中心達標。市長侯友宜預告，新北今年底要拚到百家，會有更多國小空間釋出加入日照中心，讓孩童及長者同時獲得照顧。

衛福部統計指出，國人平均餘命79.84歲，卻有6、7年處於失能或失智狀態，不僅影響生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政也產生極大壓力。

新北衛生局昨於土城員和社宅宣布「新北市90家日照中心達標聯合開幕」，集結此次參與聯合開幕的9家日照中心經營單位，共同展示機構特色，鄰里民眾及長者也到場同樂，氣氛溫馨。

衛生局長陳潤秋說，此次開幕的9家據點，包含石門日照、東湖國小日照及暖時光日照是以公有場地設置，由民間單位經營，另有6家日照中心由民間團體自提場地設立，分別為永和愛活樂園、汐止勤樸、板橋府中、輕安汐止、蘆洲時時好時及三重安陽等。

新北洪姓婦人說，74歲丈夫患輕度失智症，醫院建議到日照中心，原本擔心中心都是單調房間如坐牢，參觀後發現設施豐富，現場人員也很細心，她也加入中心志工行列，「否則老伴去日照中心，我自己在家就孤單了」。