北捷寵物友善列車採貓狗分離 貓列車加裝柵欄

台北捷運推出寵物友善列車，外界擔心貓狗不分車恐讓比較敏感的貓咪受驚或發生意外。北捷今天宣布調整，將貓狗分開，貓咪列車特別裝設車間柵欄，加強防護。

台北捷運推出「寵物友善列車」，讓民眾免報名就能帶毛小孩上車探索，但貓狗共乘引發擔憂，認為貓咪大多個性敏感，怕發生意外。

北捷今天以新聞稿宣布，蒐集各界意見後，從善如流重新調整規劃，針對貓咪獨特天性，將寵物友善列車分為「狗狗友善列車」及「貓咪友善列車」，貓咪列車將特別裝設車間柵欄，加強防護，並請飼主審慎評估毛孩個性是否適合參加活動。

北捷表示，感謝獸醫師提醒，由於貓咪個性獨特，在非自家私人的封閉空間中活動，容易受到驚嚇、逃脫、傳染疾病等重大風險，如果遇到狀況，多半會令人措手不及。

經審慎評估後，將寵物友善列車區分「狗狗友善列車」及「貓咪友善列車」各2部，「貓咪友善列車」在第3、4節車廂，加裝車間柵欄；寵物友善列車外觀將標記「狗狗限定」、「貓咪限定」，方便旅客辨識。

北捷說，請攜帶狗貓的飼主各自選擇合適列車搭乘，全程佩戴胸背帶及牽引繩，服務人員也會協助加強寵物防護檢視及現場引導犬貓搭車分流，共維乘車及寵物安全。

北捷強調，寵物友善列車為加發列車，並未調整現有時刻表，列車進站前，車站均會廣播提醒，原有乘車時段及乘車權益均不受影響。

北捷指出，象山站「狗狗友善列車」最晚發車時間為下午4時57分，「貓咪友善列車」為晚間5時5分；淡水站「狗狗友善列車」最晚發車時間為下午4時24分，「貓咪友善列車」為下午4時35分。