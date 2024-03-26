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淡水滬尾三媽遶境南巡 背轎徒步行腳來回600公里

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
中華滬尾三媽宗教會一行人背著媽祖聖駕，從3月17日開始連續8天，南下徒步到嘉義朴子配天宮，預計來回走600公里。 圖／紅樹林有線電視提供
中華滬尾三媽宗教會一行人背著媽祖聖駕，從3月17日開始連續8天，南下徒步到嘉義朴子配天宮，預計來回走600公里。 圖／紅樹林有線電視提供

中華滬尾三媽宗教會從3月17日開始連續8天，在淡水各里進行遶境巡禮後，在今(26)日一行人背著媽祖聖駕，準備南下徒步到嘉義朴子配天宮，預計來回走600公里，足足比去年多了一百公里，youtuber香蕉也一同來參與起駕，一同感受媽祖的庇佑。

香蕉王俊傑表示，自己身為淡水人，過去幾天都有關注滬尾三媽會在淡水各地繞境巡禮，今天在南巡出發前特別來參與這一段路程，而自己更是媽祖的信徒，希望大家看到滬尾三媽隊伍可以給他們加油支持。而對此會長也說今年不只是路線更長遠，而且不會只停駕宮廟，也會進到民宅家中，這一切也都沒有固定路線，因此以恭迎媽祖來阮兜為主軸，邀大家一起來共襄盛舉。

滬尾三媽會會長王永祥表示，滬尾三媽會最初創立，開始巡禮，是因為當時疫情爆發第一年，受到媽祖指示希望能夠為在地居民消災解厄除疫情，開始了徒步遶境，除了走遍淡水42個里，還會不定點的進到各店家或居民家中祈福，沒有固定路線，由成員輪流肩背著滬尾三媽媽祖神尊，在大街小港當中遶境。

無論是風吹日曬雨淋，可是不曾間斷過，這次由滬尾三媽會會長王永祥率領爐主及各幹部等信眾，一起參與滬尾三媽行腳活動，期盼透過在地宗教文化信仰，為大家消災、祈福、消疫情，更希望這樣的淡水在地滬尾三媽會精神能夠一年一年的傳承下去。

媽祖 淡水

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