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避開大型車危險 汐止警主動出擊宣導保平安

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局員警主動向轄內10家廠商駕駛及民眾宣導大貨車「內輪差」及「視野死角」之注意事項與危害。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局員警主動向轄內10家廠商駕駛及民眾宣導大貨車「內輪差」及「視野死角」之注意事項與危害。 圖／觀天下有線電視提供

臺灣的混合車流嚴重，有大型車、轎車和一千五百萬輛機車，各種車輛頻繁，其中大型車肇事率居高，因此汐止警分局員警主動向轄內10家廠商駕駛及民眾宣導大貨車「內輪差」及「視野死角」之注意事項與危害，近年來政府推動大型車強制加裝行車視野輔助系統，防止意外發生，保障民眾安全。

據統計，汐止警分局於今（113）年1月至2月25日共取締違規砂石（大型）車件數398件，與去年同期相較增加12件，查獲量增加3%，未來亦將持續加強執法力道，規劃相關勤務工作，配合汐止各大砂石業者進行交通安全宣導。

汐止警分局長黃國政提醒市民，大型車有著加、減速不易的特性，所以部分駕駛人可能會有因不耐等候或煞車煞不住而搶黃燈或闖紅燈等危險行為，且大型車高速行駛時，四周容易產生強大的氣流會引起旁邊車輛晃動，尤其機車和腳踏車，其所捲起的沙塵更會影響其他車輛的行車安全。

分局長黃國政也表示，本分局轄內與鄰近地區因科技園區等特性，常為砂石（大型）車出沒地點，防制違規砂石（大型車）及預防相關危害亦為本分局常年著重之治安目標之一，因此本分局除每周均有針對砂石(大型)車落實執法，除強化重大交通違規取締告發外，由員警向轄內10家廠商駕駛及民眾宣導大貨車「內輪差」及「視野死角」之注意事項與危害，拉近警、民、駕駛三方關係之餘，更可防制交通事故發生。

汐止 砂石

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