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旅客上、下車險遭撞 公車站與自行車道交織藏危機

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
有民眾反映北市多處公車候車處與自行車道交織，騎士時常按鈴趕路人或直接呼嘯而過，相當危險。記者鍾維軒／攝影
有民眾反映北市多處公車候車處與自行車道交織，騎士時常按鈴趕路人或直接呼嘯而過，相當危險。記者鍾維軒／攝影

YouBike在台北廣設站點，市府持續畫設自行車道。有民眾反映，因為公車彎（上、下車處）、自行車道、公車候車庭依序併排，好幾次下車時還來不及左右看，差點被疾駛而過的單車撞到，這種無視乘車人潮的設計讓行人深處危機中。交工處回應，依規定自行車必須下車牽行、禮讓行人，後續會加強宣導自行車騎士正確路權觀念。

每日搭公車的洪先生反映，台北市很多自行車道的設計，都是公車彎、自行車道、公車候車庭依序併排，常常發生一下車還來不及左右看，就有自行車快速穿越差點被撞，這些騎士還匯兌準備要下車的公車乘客猛按鈴。

除了上、下車危險外，洪先生提到，當乘客要確認公車路線、公車是否抵達與準備招手時，常會有疾駛而過的自行車，無視有人在攔公車，若這時車輛停下來、乘客走向公車彎，就會撞上自行車。

議員詹為元實地勘查後，也發現不少公車站與自行車道交織。他表示，人車共道的自行車道與公車候車處非常容易發生衝突，但市府配套不夠完善，民眾希望市府能規定自行車騎士經過公車站牌時，必須下車牽引，或規畫其他道路，不要穿越候車人潮。

詹為元舉例，捷運象山站外的公車站就把該段人行道一分為二，將行人與自行車分開，但有些公車站就沒有限制騎乘方向，僅設立「自行車請靠右騎乘」告示牌，市府應檢視全台北市類似路段，減少公車站與自行車道交織或加裝警示，確保旅客安全。

北市交工處設施科長黃俊翰回應，自行車道遇公車停靠區時，於腹地空間足夠的人行道路段，透過自行車道繞過公車停靠區範圍的規劃設計，引導自行車騎士由公車停靠區後方繞行通過。腹地空間較不足路段，採自行車道中斷設計，並繪設鋸齒型標線和標字加強警示，以提醒自行車騎士當心行人，下車牽行。

黃俊翰強調，依「道路交通安全規則」，自行車除應於道路上靠右側路邊行駛外，也必須禮讓行人優先通行，後續會加強宣導自行車騎士正確路權觀念，於自行車與行人共用人行道路段騎乘時，務必遵行行人優先，確實禮讓行人。

公車 自行車 車道

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