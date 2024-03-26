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新北90家日照中心達標 侯友宜盼年底達百家

中央社／ 新北26日電

新北市政府衛生局今天辦理「新北市90家日照中心達標聯合開幕記者會」，市長侯友宜表示，因少子化，未來將鼓勵學校釋出閒置空間，希望今年底可達百家日照中心。

市府今天在土城員和青年社會住宅舉辦9家日間照顧中心聯合開幕儀式。侯友宜致詞表示，新北市人口逾404萬人，而他14年前來新北服務時，當時65歲以上人口為34萬多人，今年年初已逾73萬人。

侯友宜現場宣布，今年設置90家日照中心目標已達標。因此，問台下衛生局長陳潤秋「今年底可以達成2025年完成百家日照中心的目標嗎」，陳潤秋回說「可以」。

他表示，目前以成立日照中心為重點，除了希望年底能完成百家日照中心目標外，明年最少還要再增加10家，希望在公私合作下，讓長輩在地安養能做得更好。同時，他認為在少子化的現在，將鼓勵學校把閒置空間釋出做日照中心。

陳潤秋表示，新北市的日照中心非常多元化，且越來越多民間單位及團體願意投入長照服務，每家中心都有獨一無二特色。

她表示，這次開幕的9家日照中心中，石門日照、東湖國小日照及暖時光日照是以公有場地設置並由民間單位經營。另外6家日照中心是由民間團體自提場地設立，分別為永和愛活樂園、汐止勤樸、板橋府中、輕安汐止、蘆洲時時好時及三重安陽，這些單位各自秉持各自理念，為服務在地長者盡一分心力。

侯友宜 衛生局

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