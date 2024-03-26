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全升級！新北Youbike1.0剩469站 交通局曝各區汰換時程

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市將Youbike定位為公共。運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0。記者張曼蘋／攝影
新北市將Youbike定位為公共。運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0。記者張曼蘋／攝影

新北市將Youbike定位為公共運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0，統計至今，全市YouBike系統共1768站。交通局表示，3月底前會拆完淡水、新店、汐止等鄰近北市的地區，預計今年10月底前會全數拆轉完畢。

交通局統計至3月26日，全市YouBike系統共1768站，其中2.0有1299站、1.0剩下469站，平均每日租借次數約9萬次。交通局綜合規畫科長吳政諺表示，目前正在拆淡水、新店、汐止區，不過淡水捷運站還會保留部分1.0站點，因為淡水捷運站具有觀光功能，尤其假日，民眾騎YouBike到淡水站比例高，考量到其他地區仍設有1.0站，因此將安排到最後才拆除。

交通局表示，預計4月到6月會拆除板橋、土城、中和、永和全部的1.0站；7月、8月會拆三重、蘆洲、新莊；9、10月就是拆除最後一批，包括三峽、鶯歌、五股、泰山、樹林、八里，今年10月底前會拆轉完畢，預計下半年將規畫導入電動輔助自行車。

目前新北市YouBike系統共1768站。交通局表示，3月底前會拆完淡水、新店、汐止等鄰近北市的地區，預計今年10月底前會全數拆轉完畢。記者張曼蘋／攝影
目前新北市YouBike系統共1768站。交通局表示，3月底前會拆完淡水、新店、汐止等鄰近北市的地區，預計今年10月底前會全數拆轉完畢。記者張曼蘋／攝影

YouBike 淡水

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