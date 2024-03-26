新北90間長者日照中心達標 侯友宜：拚年底破百間

隨台灣社會高齡化趨勢，長者長照成問題，新北近年持續透過公私協力布建日照中心，新北衛生局今宣布境內90家日照中心達標。市長侯友宜表示，長照越來越人性化，新北要拚年底達百間，其中也會有更多國小空間釋出加入日照中心，讓孩童及長者都能被照顧到。

衛福部最新統計指出，國人平均餘命雖達79.84歲，卻有長達6至7年處於失能或失智狀態，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政也產生極大壓力。就人口眾多的新北市來說，今年初已逾73萬名長者，如何能獲妥善關注是不少青年民眾關心的。

新北衛生局今於土城員和社宅辦理「新北市90家日照中心達標聯合開幕記者會」，現場集結這次參與聯合開幕的9家日照中心經營單位，並共同展示機構特色，鄰里民眾及長者們也到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨熱絡。

衛生局長陳潤秋表示，這次開幕的9家，中石門日照、東湖國小日照及暖時光日照是以公有場地設置並由民間單位經營，石門日照在偏區提供跨專業整合照顧服務，善用在地人才、結合在地文化陪伴長輩在地安老；東湖國小日照坐落於校區內，以在地長輩的「研究所」為概念，結合職能及物理治療專業發展特色課程；土城員和社宅的暖時光日照則著重於智能照護，攜手「工研院」引進日本ICT REHA AI復能系統，將智慧復能的科技應用融入長輩日常生活復能活動設計中。另外還有6家日照中心由民間團體自提場地設立，分別為永和愛活樂園、汐止勤樸、板橋府中、輕安汐止、蘆洲時時好時及三重安陽等。

洪媽媽分享，家中患有輕度失智症74歲的先生當時經醫院評估說可以到日照中心，原本很擔心中心都是單調房間如坐牢，後來到幾處參觀後才發現設施豐富，現場人員照料也很細心；自己後來也因此加入中心的志工行列，否則老伴去日照中心「我就自己在家孤單了」。