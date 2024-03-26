影／新北90家日照中心達標 侯友宜：達標絕不是終點

新北市政府今天上午在土城員和青年社會住宅舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，由市長侯友宜宣布2024年90家日照中心正式達標。

侯友宜致詞時表示，台灣人口老化快速，新北市65歲以上人口從10年前的37萬，到今年年初已逾73萬人。據衛福部111年統計，國人平均餘命雖達79.84歲，卻有長達6到7年處於失能或失智狀態，不僅個人沒有生活品質，對家庭及國家財政亦產生極大壓力，新北市府團隊跨局處合作，在興建社會住宅同時，特別在土城員和社會住宅設置「暖時光日照中心」，讓居住在社會住宅及附近社區的長輩能夠在自己最熟悉的環境中養老，得到妥善的照顧。

侯友宜表示，因為公私協力才能順利在2024年第一季就完成90家日照中心的目標，接下來市府會努力在今年完成百家日照中心，達成2025年的施政目標，但達標絕不是終點，市府團隊將繼續致力布建日照中心，落實在地安養的願景。