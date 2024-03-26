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影／新北90家日照中心達標 侯友宜：達標絕不是終點

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導

新北市政府今天上午在土城員和青年社會住宅舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，由市長侯友宜宣布2024年90家日照中心正式達標。

侯友宜致詞時表示，台灣人口老化快速，新北市65歲以上人口從10年前的37萬，到今年年初已逾73萬人。據衛福部111年統計，國人平均餘命雖達79.84歲，卻有長達6到7年處於失能或失智狀態，不僅個人沒有生活品質，對家庭及國家財政亦產生極大壓力，新北市府團隊跨局處合作，在興建社會住宅同時，特別在土城員和社會住宅設置「暖時光日照中心」，讓居住在社會住宅及附近社區的長輩能夠在自己最熟悉的環境中養老，得到妥善的照顧。

侯友宜表示，因為公私協力才能順利在2024年第一季就完成90家日照中心的目標，接下來市府會努力在今年完成百家日照中心，達成2025年的施政目標，但達標絕不是終點，市府團隊將繼續致力布建日照中心，落實在地安養的願景。

衛生局長陳潤秋表示，這次開幕的9家日照中心，其中石門日照、東湖國小日照及暖時光日照是以公有場地設置並由民間單位經營。暖時光日照中心著重於智能照護，特別攜手「工研院」引進日本ICT REHA AI復能系統，將智慧復能之科技應用，融入長輩日常生活復能活動設計中，用心守護每一位長輩。

新北市政府上午在土城員和青年社會住宅舉行「新北市90家日照中心達標聯合開幕記者會」，由市長侯友宜親自主持。記者杜建重／攝影
新北市政府上午在土城員和青年社會住宅舉行「新北市90家日照中心達標聯合開幕記者會」，由市長侯友宜親自主持。記者杜建重／攝影
新北市「暖時光日照中心」引進日本AI復能系統，將智慧科技應用融入長輩復能活動設計中。記者杜建重／攝影
新北市「暖時光日照中心」引進日本AI復能系統，將智慧科技應用融入長輩復能活動設計中。記者杜建重／攝影
新北市政府今天上午在土城員和青年社會住宅舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，圖為「暖時光日照中心」。記者杜建重／攝影
新北市政府今天上午在土城員和青年社會住宅舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，圖為「暖時光日照中心」。記者杜建重／攝影
新北市府上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，市長侯友宜（坐者左二）在暖時光日照中心與長輩共同享用為長者特別設計的餐食。記者杜建重／攝影
新北市府上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，市長侯友宜（坐者左二）在暖時光日照中心與長輩共同享用為長者特別設計的餐食。記者杜建重／攝影
新北市府上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，「暖時光日照中心」特別將智慧科技應用在長輩日常生活中，用心守護每一位長輩。記者杜建重／攝影
新北市府上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，「暖時光日照中心」特別將智慧科技應用在長輩日常生活中，用心守護每一位長輩。記者杜建重／攝影
新北市政府今天上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，由市長侯友宜宣布2024年90家日照中心正式達標。記者杜建重／攝影
新北市政府今天上午舉行第82至第90家日照中心聯合開幕儀式，由市長侯友宜宣布2024年90家日照中心正式達標。記者杜建重／攝影

侯友宜 社會住宅

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