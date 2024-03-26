輔醫急診救命道路 貫穿塭仔圳30米領航路下午5點通車

貫穿新泰塭仔圳重劃區的30米領航路今啟用，預計傍晚5點開放通車。新北市長侯友宜說，施工碰上疫情缺工缺料，但工程團隊排除萬難開通，而南北向的莊泰路也正在施工中，未來將與領航路成為十字路。侯強調，領航路是救命道路，不僅加快輔大醫院急診黃金救援速度，也能舒緩中正路塞車問題。

侯友宜今出席領航路通車典禮致詞，提到塭仔圳變化，過去常積淹水、4千多家工廠，市府花了很大的精力，開發出這塊397公頃重劃區，並提供113公頃做公共設施，準備蓋38座公園；同時輔大研究如何建構大學城、大學街，讓輔大變成北部最重要整體性大學，居民享受宜居城市 。

侯說，領航路是醫院的急救道路，是黃金救援最重要30米道路，從中環路到新北大道連起來，也紓解中正路塞車問題，而正施工中南北向約1.1公里的莊泰路，將與領航路成十字路；另外，除原有輔大捷運站，機捷也在附近，未來還有南北向的五泰輕軌，三條軌道經過，未來發展可期。

新北市地政局長汪禮國說，領航路為雙向4個車道也有機慢車專用道，限速50公里，且5個路口設置行人庇護島、行穿線退縮，保障人車用路安全。另外，塭仔圳二區的廣停三停車場預計今年中開放啟用。

輔大醫院院長黃瑞仁說，原本急診動線須經過醫院門口，也就是貴子路，一條與領航路相比較小的路，還要繞一圈，且貴子路常塞車，勢必影響緊急醫療民眾就醫，現今開通後將會非常方便。黃也說，輔大醫院今年1月通過重度級急救責任醫院緊急醫療能力評定，對三大重症包括急性心肌梗塞、急性腦中風及重大外傷，要提供全年無休365天的醫療服務，領航路的開通對緊急醫療病人來說影響深遠。

不過今日通車典禮也發生小插曲，排除在重劃區外的三泰路、新樹路合法聚落，不滿容積率從440%降至115%，建蔽率80%降為50%，新莊泰山合法房屋自救會長張文娟今率7、8位長者，在輔醫急診外拉布條抗議，張也淚灑現場指重劃區敲基樁，導致他們房子震動柱子龜裂無法補強。

地政局說，張所稱工程造成鄰損並非事實，工程單位已應張文娟要求，委託公正之第三方台北市技師公會損害鑑定，鑑定結果為「未發現重大結構性破壞或損裂情形」，地政局將責請施工單位持續睦鄰，並監測工區周邊建物的安全性。

議員李宇翔則呼籲，加速完工另外兩條計畫道路、開通原本2023年中要開放的公兒三公園，並解決塭仔圳再發展區的爭議。