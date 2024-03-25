侯友宜：新北美術館、捷運三鶯線盡速完工 厚植鶯歌觀光實力

新北持續行動治理座談，今鶯歌區聚焦地方生活及交通建設，市長侯友宜表示，鶯歌是台灣陶瓷產業重鎮，近年以文化治理導入都市建設思路，推動相關人行、車行環境改善，未來除促進新北市美術館、捷運三鶯線工程盡速完成，也將持續厚植鶯歌的文化、觀光軟實力。

鶯歌區行動治理的里長提案，主要針對遊憩空間優化、道路拓寬、活動中心興建、停車場設置等議題。其中鶯歌溪公八公園人行陸橋興建進度，捷運局表示，配合三鶯線工程完工，同時將原人行陸橋重新改建並開放，目前已完成細部設計，預計6月開工，併同三鶯線完工啟用。

國道三號八德交流道預計於119年完工，工務局指出，環河路已配合陸續辦理拓寬，現鳶山堰抽水站旁及近甲三街處之拓寬工程正在進行，預計於4月完成；交通局也表示，八德交流道可分流大湳交流道交通負荷，未來也將視地區發展及周邊道路交通量變化，滾動檢討交通措施。

民政局表示，捷運三鶯線預計於114年底完工，未來通車後，三鶯地區至台北市通勤時間可減少約20分鐘；鶯歌第二納骨塔現也正辦理細部設計作業，預計可容納5萬個櫃位及1萬個牌位。南鶯活動中心，有關公園用地多目標使用申請及都市設計審議皆已通過，後續待建造執照申請完成即可發包。

新北市美術館主體工程已完成，現正進行內部裝修工程，預計可於明年第一季開館，目前已於戶外推出各式展覽，如3月30日起有「春遊三鶯–公園漫遊PROMENADE IN THE PARK」戶外作品展，7月及10月都規畫相關活動，為未來美術館開館暖身。

侯友宜表示，鶯歌是一個文化藝術好的傳統地方，所以發展非常重要，今討論美術館成立後，三鶯藝術廊道如何建構完成，加上鶯歌很多汙水下水道、溪流整治與交通停車場議題，要讓鶯歌不但是傳統文化重鎮，更重要帶動新北市經濟產業與藝術文化發展。