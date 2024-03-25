快訊

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

新北計程車公車駕駛英日語會話班 3/27起免費報名

中央社／ 新北25日電

新北市政府交通局今天說，因應國際旅客持續成長，新北市計程車公車駕駛英語與日語基礎會話班3月27日起開放免費報名，名額各30人，額滿為止。

新北市府交通局運輸管理科長林詩欽透過新聞稿表示，為鼓勵計程車及公車駕駛學習第2外語，交通局與文化大學推廣教育部國際語文中心合作，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程免費，還會提供基本文具，並於結業後頒發結業證書。

林詩欽說，今年開課時程自4月23日至6月25日每週二於新北市政府行政大樓4樓會議室上課，日語班是早上9時10分至中午12時、英語班是下午2時10分至傍晚5時，課程連續上10週，共30小時。

交通局表示，凡設籍新北市、領有北北基桃宜共同營業區主管機關核發有效執業登記證計程車駕駛、或新北市區公車駕駛，都可於3月27日至4月12日上班日上午9時至中午12時、下午2時至5時撥打電話（02）8965-4555報名，額滿為止。

公車 計程車

延伸閱讀

計程車司機長按喇叭行人敲車窗 2人當街全武行 唇縫4針互告傷害

新北小巨蛋規畫曝光 座位數可達2萬人、年產值上看15億

新北前議員陳科名收20萬替業者「喬」違建廠房 最終判關7年半定讞

日籍遊客搭小黃掉手機 熱心警員10分鐘內找回

相關新聞

西門町大遠百重建 牽涉古蹟「番學堂遺構」探勘曝光

位於台北市西門町寶慶路上的大遠百有51年歷史，是全台最老百貨公司，北市府核准危老，未來重建後可成為西門新地標。但重建範圍...

影／政大雄鷹隊UBA四連霸 資深學姊盧秀燕北上觀賽吶喊

UBA男籃冠軍賽晚間於台北小巨蛋開打，由政治大學對上健行科大，政大比分一路領先，最終以92：59完成4連霸。政大畢業的資...

暖身言論自由日 葉菊蘭：不能因為主張不同，入人於罪

4月7日是台灣言論自由日，台南市政府今天在市府前的南榕大道舉辦宣傳記者會，預告一連串系列活動，總統府資政葉菊蘭談言論自由...

新莊中港河廊光雕展延長再加碼 明起連6天快閃活動

新北新莊的中港大排正展出河廊光雕展，廣受民眾好評，新北水利局日前延長展演至3月31日，另外也加碼與烘焙坊聯合舉辦快閃，民...

新北小巨蛋規畫曝光 座位數可達2萬人、年產值上看15億

新北市長侯友宜熱門接班人副市長劉和然今天接受媒體人黃暐瀚專訪，談到新北小巨蛋規畫指出，目前已經公告招商，他指出，招商條件...

監察院要查大巨蛋公安 蔣萬安回應了

近期傳出監察院將大動作啟動大巨蛋相關公安調查，將於28日約詢北市府，副市長李四川將代表說明，也會聽監委從監督角色給予的看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。