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58歲男膝韌帶兩度斷裂 動手術一圓女兒紅毯夢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
患者右膝嚴重關節炎且合併膝關節變形以及骨頭缺損。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
患者右膝嚴重關節炎且合併膝關節變形以及骨頭缺損。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

1名58歲男性運動時右膝的前、後十字韌帶以及內側側韌帶斷裂，雖經韌帶重建手術，但是右腳最近愈來愈痛且膝蓋明顯變形，每天吃了止痛藥還是舉步維艱。醫師查出他先前重建的韌帶又斷掉了，且造成膝關節不穩定和嚴重的退化，為了女兒即將出嫁，能陪女兒走一段紅毯，經接受微創人工關節置換手術後，終於圓了心願。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部醫師黃贊文說，膝蓋的前、後十字韌帶以及內外2側的側韌帶對膝關節的穩定非常重要，若發生韌帶斷裂，除了會因關節不穩定疼痛，也會導致膝關節提早退化，產生關節炎

據文獻統計，在膝蓋韌帶斷裂後膝關節發生關節炎的比率高達50%以上。若是病患有安排韌帶重建手術，10年後產生關節炎的比率也仍有25%，15年後產生關節炎的比率依然逼近50%。

他說，患者原本重建的前十字韌帶、後十字韌帶以及內側側韌帶再次斷裂後，膝關節的不穩定造成骨頭嚴重缺損。一般的人工關節無法提供一個穩定的膝關節來應付日常生活，更別說是登山運動。而且經過長期疼痛，患者的肌肉明顯萎縮，傳統手術方法恢復緩慢，需要很長時間的復健。

黃贊文說，患者最終接受微創人工關節置換手術，新式人工關節設計也可以填充骨頭的缺損。此外，透過改進的微創手術技術，不只手術當天晚上即可下床活動，在一個月後就可以開始游泳復健。

他說，民眾若發生運動傷害時，應該及早尋求專業骨科醫師的意見，進一步檢查與治療。

新式預鎖式樞紐設計，可取代韌帶功能維持關節穩定。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
新式預鎖式樞紐設計，可取代韌帶功能維持關節穩定。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部醫師黃贊文說，膝蓋的前、後十字韌帶以及內外2側的側韌帶對膝關節的穩定非常重要。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部醫師黃贊文說，膝蓋的前、後十字韌帶以及內外2側的側韌帶對膝關節的穩定非常重要。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

微創手術 膝關節 關節炎

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