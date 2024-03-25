公園遊具失修 北市議員促速修繕

北市府花費516萬在榮星花園公園設置共融式遊戲場，但民眾反映遊具與周遭場域維護差，木椅斑駁、釘子裸露、漆面脫落，影響安全，議員要求1周內改善。北市公園處回應，部分零件須從國外進口，已增加與廠商保固期限，定期備料，縮短材料取得時間，加速修復。

北市議員許家蓓說，榮星花園公園設置共融式遊樂場於2017年啟用至今，7年過去危機重重、管理維護不佳，不僅不少遊具漆面剝落、外層保護用膠質脫落，公園處僅以絕緣膠帶黏貼。質疑若公園處每日巡查，為何放任設施損壞不修，讓孩童陷入危機中。

公園處回應，遊具漆面剝落因非屬損壞，已列入年度開口契約預約工程依序辦理；至於水平吊梯把手，因吊把與套殼一體成型，難以拆裝，所以先以膠布保護方式修繕，後續考量若無套殼並不影響使用，套殼有損壞部分則採拆除方式處理。

另外，沙坑旁木座椅，公園處今年1月10日巡查通報，由於工程尚未發包，已先派員將損壞座椅拆除；有木座椅鬆動但未脫落，未來會要求巡查人員巡查時試抬，若有鬆動立即通報修繕，加速維護速度。

公園處表示，可簡易修繕的，約3至14天內改善，但部分特殊零件必須進口調料，需等待約30天，北市府已增加廠商保固期間為5年，以縮短材料取得時間。

公園處說，後續在遊戲場設計規畫時，會請廠商就常損壞部位先行備料，並以國內廠商自行生產設備搭配國外進口遊具做組合，降低進口材料修繕費時。