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新北優秀青年表揚 肢障棒球好手、辦案高手都獲獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北表揚優秀青年，身障的棒球好手潘瑋杰獲獎。記者劉懿萱／攝影
新北表揚優秀青年，身障的棒球好手潘瑋杰獲獎。記者劉懿萱／攝影

青年節將至，救國團主辦新北113年青年節優秀青年表揚大會，有126名優秀青年獲獎。其中新北市優秀青年代表潘瑋杰左手肌肉萎縮，卻是一名棒球員，籌組台灣第一支以肢體障礙為主的身障棒球隊，推廣身心障礙棒壘球，要讓世人知道肢體障礙者也能是棒球好手。

潘瑋杰說，身障球隊原本目標是為了打世界賽，4年才聚集一次，他主張應常態發展，逐步組織球隊，籌組台灣第一支以肢體障礙為主的「戰神身障棒球隊」，組織協會辦比賽、活動。潘也在新北市打造全台首座身障棒壘球場，除嘉惠輪椅身障者，其他障別也可以使用。

新北表揚優秀青年，辦案高手檢察官吳秉林獲獎。記者劉懿萱／攝影
新北表揚優秀青年，辦案高手檢察官吳秉林獲獎。記者劉懿萱／攝影

新北地檢署檢察官吳秉林也是優秀青年獎得主，他擔任檢察官12年多，曾偵辦不法所得高達百億元芭樂票詐欺案，去年查獲診所逃漏稅捐6億餘元，遏止醫界逃漏稅歪風，是辦案高手。吳說，辦案也是參與公共事務，近年陸續有檢察官因工作量太大離開檢察體系，但他謹記前輩說的「當檢察官就不要怕辦案」，懷抱使命感。

新北市長侯友宜昨現身會場鼓勵獲獎代表，他語重心長地說，別把失敗老是掛在心裡，人生不如意才叫常態。侯說，今年是他得優秀青年屆滿40周年，從警期間偵辦無數重大刑案，別人不敢做的、不能做的、不會做的、不想擔的他都擔了，年輕時有一股衝勁，還有對國家犧牲奉獻的抱負。

身障者 青年

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