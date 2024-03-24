快訊

認了介紹Mandy給汪小菲 李進良看他上警局這麼說

北市文山區凌晨9人大亂鬥...男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

白沙屯媽回程急行軍！突然為這對母子停轎 搖晃5分鐘民眾看哭了

《城翼》首本專書彙整200張照片 看台中州廳百年故事

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中州廳進行修復工程，預計明年底完成。文化局出版專書介紹百年歷史。圖／聯合報系照片
台中州廳進行修復工程，預計明年底完成。文化局出版專書介紹百年歷史。圖／聯合報系照片

台中市文化局出版《城翼—台中州廳的百年翱翔》新書，由中興大學歷史系副教授游博清及寫作中區發起人朱書漢共同執筆，收錄逾兩百張自日治時期至今的州廳建築、周邊街景、相關人物和事件等史料照片，輔以插畫圖解。將在全台各大實體及網路書店販售，台中市各區圖書館近期將開放借閱。

「台中州廳」是百年古蹟，2020年啟動修復工程，預計明年底開放，經過藍綠爭議，市府拍板原建築辦公廳舍由文資處等單位進駐，逾半空間用作為展覽空間。

《城翼—台中州廳的百年翱翔》一書，讀者可輕鬆了解台中州廳各時期擴建經過，以及馬薩式屋頂、老虎窗、牛眼窗等建築特色，還可一窺州廳的小祕密，像是中山廳一樓的地下避難室、屋頂裡面的貓道，已不存在的澡堂、鍋鑪及煙囪等，還有橫跨百年的常民生活樣貌，從古到今、由裡到外，是認識台中州廳最珍貴完整的第一本入門書。

文化局今日舉辦新書發表會，邀請作者分享寫作心路歷程；專題講座、走讀活動由主持修復工程建築師郭俊沛、中區再生基地發起人蘇睿弼分享州廳建築特色，帶領民眾了解這座世紀建築對城市發展的影響。

文化局長陳佳君表示，去年已順利完成州廳主體修復，文化局出版專書，希望讓民眾更深刻認識這座獨一無二的迷人古蹟。

立法院副院長江啟臣說，州廳歷史從1913年落成至今已有111年，專書兩位作者𢑥集紀錄珍貴史料，很不容易，古蹟建築看起來熟悉，卻不見得了解歷史脈絡，他希望大家一起看「城翼」，來聽「州廳的故事」。

文化局表示，國定古蹟台中州廳是由日治時期台灣總督府技士森山松之助設計，1913年落成，經歷四期擴建與修復，奠定今日規模，是日治時期台灣官廳建築的代表之一。

台中州廳作為地方政府行政系統的核心，百年來帶領台中一路從廳、州、省轄市，躍升為台人口數第二大的直轄市，見證台中城市現代化的發展歷程，周邊場域更承載著市民的生活記憶。但

台中州廳已有111年歷史，建築格局與設計藝術，全台僅有。圖／文化局提供
台中州廳已有111年歷史，建築格局與設計藝術，全台僅有。圖／文化局提供

國定古蹟 建築師 文化局

延伸閱讀

基隆燈塔重開放可觀海、看古蹟 參觀富貴角燈塔再等2天

一秒到日本 花蓮「小京都」將軍府明天試營運

草山御賓館古蹟修復中 北市文化局拍「重生」記錄片

草山御賓館估115年修復完成 紀錄片先亮相

相關新聞

表揚優秀青年 侯友宜臨時現身談失敗：不如意才叫常態

3月29日青年節將至，救國團新北市團務指導委員會主辦新北青年節優秀青年表揚大會。新北市長侯友宜今臨時現身鼓勵今日獲獎代表...

《城翼》首本專書彙整200張照片 看台中州廳百年故事

台中市文化局出版《城翼—台中州廳的百年翱翔》新書，由中興大學歷史系副教授游博清及寫作中區發起人朱書漢共同執筆，收錄逾兩百...

新北84處路外停車場汙水接管 兩階段施工改善夏季惡臭

新北早期不少公有停車場，但卻多數沒有做汙水接管，民眾反映夏天惡臭味尤其驚人。新北交通局表示，已經盤點全市84處公有停車場...

329青年節 新北徵才釋1500職缺 最高起薪70K

329青年節將至，不少青年有尋職需求。新北市政府就業服務處將於3月29日上午10時在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2024新...

遠雄廣場開辦市集帶小農進城 開課教民眾用米做雞蛋糕

新北市汐止遠雄廣場結合農業走出商場新面貌，繼引進宜蘭小農市集、和屏東可可小農產品後，今與在地汐止農會聯合舉辦「好汐上場 ...

北市公園遊具失修成危害 議員要求加速修繕時程

北市府花費516萬，在榮星花園公園內設置共融式遊戲場，但有民眾反映，遊具與周遭場域維護差，不僅木椅斑駁、釘子裸露，遊具漆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。