表揚優秀青年 侯友宜臨時現身談失敗：不如意才叫常態

3月29日青年節將至，救國團新北市團務指導委員會主辦新北青年節優秀青年表揚大會。新北市長侯友宜今臨時現身鼓勵今日獲獎代表，除持續思考自己角色、定位外，也別把失敗老是掛在心裡、行動上，不如意才叫常態，且人生的失敗是別人看你失敗，但失敗過程中可以追求更多完美。

未來應持續思考自己角色、定位，比如自己未曾想過當警政署長、市長，但會思考下個階段如何把角色扮演好、盡心盡力；也別把失敗掛在心裡、行動上，不如意才叫常態。

侯友宜今臨時現身優秀青年表揚大會，致詞說今年也剛好是他得優秀青年40周年，那年27歲擔任台北市除暴組，偵辦重大刑案，包括綁架、黑道、性侵害、殺人，甚至強盜擄人勒贖。侯認為他得到青年獎章，是因別人不敢做的、不能做的、不會做的、不想擔的他都擔了，年輕時有一股衝勁、對一個國家犧牲奉獻的抱負。

侯說，今天得到優秀青年代表代表現在是優秀的，但在人生下一個里程碑，未來3年、5年要有自己的想法，要不斷的調整自己角色，「我從來沒有想過我會當市長、也沒有想過我會當過警政署長」，但從23歲開始、27歲拿到青年獎章，每一個職場思考下一個階段如何把角色扮演好、盡心盡力。

侯友宜也提到，今年表揚新北市優秀青年代表潘瑋杰，是位身心障礙者，左手萎縮但可以在鹿角溪打棒壘球，潘曾說「人生本來就不是那麼完美，但是如何克服不完美，這是老天賜給你的，就要接受它、面對處理，更重要如何調整自己的心態」讓侯深受感動，