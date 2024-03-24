聽新聞
test
0:00 / 0:00
表揚優秀青年 侯友宜臨時現身談失敗：不如意才叫常態
3月29日青年節將至，救國團新北市團務指導委員會主辦新北青年節優秀青年表揚大會。新北市長侯友宜今臨時現身鼓勵今日獲獎代表，除持續思考自己角色、定位外，也別把失敗老是掛在心裡、行動上，不如意才叫常態，且人生的失敗是別人看你失敗，但失敗過程中可以追求更多完美。
未來應持續思考自己角色、定位，比如自己未曾想過當警政署長、市長，但會思考下個階段如何把角色扮演好、盡心盡力；也別把失敗掛在心裡、行動上，不如意才叫常態。
侯友宜今臨時現身優秀青年表揚大會，致詞說今年也剛好是他得優秀青年40周年，那年27歲擔任台北市除暴組，偵辦重大刑案，包括綁架、黑道、性侵害、殺人，甚至強盜擄人勒贖。侯認為他得到青年獎章，是因別人不敢做的、不能做的、不會做的、不想擔的他都擔了，年輕時有一股衝勁、對一個國家犧牲奉獻的抱負。
侯說，今天得到優秀青年代表代表現在是優秀的，但在人生下一個里程碑，未來3年、5年要有自己的想法，要不斷的調整自己角色，「我從來沒有想過我會當市長、也沒有想過我會當過警政署長」，但從23歲開始、27歲拿到青年獎章，每一個職場思考下一個階段如何把角色扮演好、盡心盡力。
侯友宜也提到，今年表揚新北市優秀青年代表潘瑋杰，是位身心障礙者，左手萎縮但可以在鹿角溪打棒壘球，潘曾說「人生本來就不是那麼完美，但是如何克服不完美，這是老天賜給你的，就要接受它、面對處理，更重要如何調整自己的心態」讓侯深受感動，
「人生的失敗是別人看你失敗，但失敗過程中，可以追求更多的完美」侯友宜表示，不要把失敗老是掛在心裡、行動上，否則脫離不了泥淖，鼓勵青年代表人生還有很長一段路要走，一定會碰上很多挫折，坎坷的路途，不如意才叫常態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言