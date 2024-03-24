新北84處路外停車場汙水接管 兩階段施工改善夏季惡臭

新北早期不少公有停車場，但卻多數沒有做汙水接管，民眾反映夏天惡臭味尤其驚人。新北交通局表示，已經盤點全市84處公有停車場，委託水利局汙水接管；新北水利局也說，除待協調處，58處將於5月竣工。民代都建議，不只有停車場，其他公家單位及民間部分也要加速及整體規畫，以避免夏季帶來的惡臭及病媒蚊。

新北都會區發展早，早期就有眾多居民及停車需求，也因此不少公有停車場，但大多沒有汙水接管，時間一久就有惡臭味，還會有環境汙染問題，再加上水肥車進出，都讓民眾相當不便。居民反映，若臨停偶爾一次不至於太有感覺，但月租的話時常經過，久了還是希望能夠改善。

交通局停車管理科盤點，未汙水接管公有停車場中以板橋及三重為大宗，像板橋區88場中有13處、三重區68場中有12處，市府也因此盤點全新北停車場，在能夠配合上水利局規畫幹管的情況下，共有84處路外停車場可汙水接管。

停管科長蔡柏坤指出，因為早期沒有汙水管線可接，近年水利局有下水道工程，因此停車場也陸續配合，委託水利局來做汙水接管，未來就不用化糞池及抽水肥，不會再有味道，也改善衛生及汙水處理效率。

水利局說明，84處停車場中扣除15處未設置廁所，總計69處停車場受託辦理，其中11處停車場因遭遇管線障礙及影響停車場營運，經與交通局協調後，暫緩施作；尚未完成接管前，暫由停車場建築物自設汙水處理設備妥善處理汙水後排放。

水利局表示，其餘58處停車場已全數接管完成，正辦理工程檢核查驗及收尾作業，全案工程預計於5月竣工，工程經費經初步結算約新台幣7000萬元。另外，若未來交通局仍有規畫其它停車場有接管需求，均可依規定申請納管。

新北市議員劉美芳表示，過去幾年中其實市府在環保清潔上都做到位，如今能汙水接管當然更好，也盼未來持續處理各公共空間及公寓大廈，其中經費問題，市府應跟中央申請，盡快完成接管工程，以避免夏季帶來的惡臭及病媒蚊。

新北市議員李倩萍指出，確實接到民眾反映停車場臭味問題，嗅覺是很衝擊的，即便打掃再乾淨還是會臭，現在能趕緊接管很好，但市府在思維上應該是整個公家單位全體考量，不能說只要求民眾配合接管，結果公部門反而牛步。