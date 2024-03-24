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翁國禎台南興濟宮陶藝展 手拉坏壽桃、太保壺送有緣人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
陶藝界大師翁國禎（左），為了感謝神明加持與照顧，正在台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦陶藝展。記者鄭惠仁／攝影
陶藝界大師翁國禎（左），為了感謝神明加持與照顧，正在台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦陶藝展。記者鄭惠仁／攝影

國內陶藝界大師翁國禎為感謝神明加持與照顧，正在台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦陶藝展，展出39件歷年作品及新的挑戰「手拉坏壽桃」，還製作60件壽桃陶藝作品及6件台灣太保壺要贈送給有緣人，希望藉此傳遞祝福與溫暖。

翁國禎表示，舉辦這次展覽是為感謝神明加持與照顧，多年前，他在鶯歌工作室從4樓摔到1樓受重創，腦部與手部都有舊傷，7年多前移居台南就醫治療，身體逐漸康復，未來會保持平常心，繼續努力創造更多不一樣的作品。

此次展覽，翁國禎再次挑戰難度極高的手拉坏壽桃，他說，這項創舉與他的成長過程及個性相關，「越是艱難的作品越是喜歡挑戰」；所展出的39件歷年創作，涵蓋大型、中型和小型的作品，年代大約為20至30年前，這些作品充分展現了翁國禎在陶藝創作上的深厚功力。

值得一提的是，翁國禎將在特定時段駐場解說，為民眾講解作品的創作理念和技法，時間為今天、3月31日、4月7日下午2點至4點。

相關活動有「龍年寶寶結緣壽桃」，凡家裡有生肖屬龍的新生寶寶（提供證明資料如出生證明、健保卡等），即可於觀展現場登記，領取壽桃陶藝作品1顆，限量60人，登記請洽展場服務台。另觀展民眾於「臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮」粉專按讚追蹤、打卡，即可領取摸彩券（每個帳號限領1張），獎品為手作壺1只，4月7日抽獎。

觀音 陶藝

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