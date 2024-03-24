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北市榮星公園遊戲場驚見裸露鏽釘 議員籲加強維管

中央社／ 台北24日電

榮星花園公園為台北市首座共融遊戲場，卻被議員發現有木椅破損、遊具漆面脫落，甚至鏽釘裸露等情形，呼籲市府加強維護管理；公園處表示，已在獲報後1週內處理完畢。

民進黨台北市議員許家蓓15日發現，作為台北市首座啟用的共融遊戲場，榮星公園具有保障兒童遊戲權的象徵意義，卻隨處可見遊具漆面斑駁、吊梯把手毀損，沙坑旁木椅甚至年久失修，直接露出怵目驚心的生鏽釘子。

許家蓓質疑，這些缺失明顯不是第1天發生，公園處卻未即時修復，恐導致使用者陷入危險；她呼籲公園處加強維護管理，將孩童安全擺第一。

台北市工務局公園處圓山公園管理所主任楊國瑜今天表示，接獲通知後，17日即派員到現場，先以警示帶將沙坑旁木椅圍起，接著在隔天全數拆除、20日重新裝上新木椅。

他說明，公園處轄管的公園，每週至少會巡查1次，此次榮星公園部分遊具漆面剝落，因為不屬於損壞，所以列入年度開口契約預約工程，依序辦理；木椅露釘部分，未來會要求巡查人員用手去試抬，若有鬆動立即通報維修。

楊國瑜說，若民眾在公園發現須修繕情形，可透過市民當家熱線1999通報，或撥打遊戲場告示牌記載電話，請公園處執勤人員協助處理。

北市 議員

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