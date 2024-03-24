329青年節 新北徵才釋1500職缺 最高起薪70K

329青年節將至，不少青年有尋職需求。新北市政府就業服務處將於3月29日上午10時在新莊區公所10樓禮堂舉辦「2024新北市現場徵才活動」，現場邀請30家廠商，提供超過1500個工作機會，除了科技製造業、零售量販業，餐飲旅宿業職缺最多，其中硬體開發工程師開出最高起薪超過70K，相當誘人。

新北就業服務處分析，本次徵才活動廠商中，科技製造業、零售量販業各佔了3成，包括傳動元件大廠全球傳動、工業電腦應用及POS系統大廠南京資訊、大同公司、桓達科技、致茂電子、IKEA、小北百貨、寶雅及家樂福等。

提供最多職缺數的則是因應內需消費漸趨熱絡而人力需求大增的餐飲旅宿業，包含典華幸福機構、添好運、貳樓及雲雀國際等。

民眾最關心的待遇方面，南京資訊招募資深硬體研發工程師開出70K起薪、添好運店主廚起薪53K、寶雅國際儲備店長上看47K、致茂電子產品工程師及新日興自動化機構工程師45K起、雲雀國際法務專員上看45K。

現場也提供兼職職缺約434個，時薪最高可達290元，若有彈性工作時間需求的民眾，歡迎踴躍到場應徵。

新北市就服處表示，為幫助民眾順利就業，就服處也適時搭配就業促進工具提升媒合效率，提供「疫後改善缺工擴大就業方案」、「壯世代就業獎勵」及「婦女再就業獎勵」等方案，活動現場還設有履歷健診專區，提供求職民眾履歷製作、面試技巧等諮詢服務，協助求職民眾確立職涯方向，增進求職成功率。