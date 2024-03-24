北市公園遊具失修成危害 議員要求加速修繕時程

北市府花費516萬，在榮星花園公園內設置共融式遊戲場，但有民眾反映，遊具與周遭場域維護差，不僅木椅斑駁、釘子裸露，遊具漆面脫落，影響孩童安全。議員許家蓓勘查後發現，遊具損壞狀況為年久失修，要求一周內改善；公園處說，部分零件須從國外進口，現已增加與廠商的保固期限，定期備料，以縮短材料取得時間，加速修復損壞設備。

許家蓓表示，公園處花費516萬在榮星花園公園設置共融式遊樂場，於2017年啟用至今，7年過去卻危機重重、管理維護不佳。可見木椅斑駁、釘子裸露，周邊沒有警告標示或是圍起來不讓民眾使用，尤其木椅旁就是溜滑梯，若不慎撞傷或遭釘子刺傷，蔣市府擔得起責任嗎？

許家蓓也發現，不少遊具漆面剝落、外層保護用膠質脫落，公園處並未即時修復，僅以絕緣膠帶黏貼。遊具損壞並非近日，若公園處每日巡查，為何放任設施損壞不修，讓孩童陷入危機中。她要求公園處在一周內完成遊具及設施的改善。

公園處回應，遊具漆面剝落部分因非屬損壞，故列入年度開口契約預約工程依序辦理；水平吊梯把手的套殼，由於吊把與套殼為一體成型，難以拆裝，所以先以膠布保護方式修繕，後續考量若無套殼並不影響使用，因此套殼有損壞部分採拆除方式處理。

沙坑旁木座椅部分，公園處說，今年1月10日巡查通報，由於工程案尚未發包，已先行派員將損壞座椅拆除，於1月16日完成；另外有木座椅鬆動但未脫落，未來會要求巡查人員於巡查時試抬，若有鬆動則立即通報修繕，以加速維護速度。

公園處表示，每日皆有人員赴公園巡查，若設施缺損會立即封閉、派員修復，可簡易修繕者約3至14天內改善，特殊零件必須進口調料，需要等待約30天，因進口遊具零件多屬特製化，修繕零件時仍須向國外原廠調用零件，北市府現已增加廠商保固期間為5年，以縮短材料取得時間。