「龍寶寶」估有1.8萬人北市臨托據點再增15處 服務量能逾9000人次

台北市預計龍年新生兒數達18000人，市長蔣萬安上任喊話將打造友善育兒城市，為提供父母喘息空間，社會局今年預計再增加15處臨托據點，目前已有12處試營運4月正式開幕，社會局長姚淑文表示，預估服務量能將超過9000人次，將持續盤點需求處設點，希望未來一個行政區至少有2處臨托據點。

社會局表示，截至去年已開設7處臨托，總計服務人次5400多人次，而今年3月再試辦12處，分布於中山、文山、士林、內湖、北投、南港、大安、松山、大同等行政區，目前正處於試營運，4月正式啟用，平日營業時間從上午9點到晚上8點，假日則至傍晚5點。

社會局說，4月開放後北市共有19處可供定點臨托，下半年預計還會有3處啟用，分別為信義區廣慈博愛園區、內湖區內湖321K停車場改建、士林區華榮市場公辦都更，實際開辦視建物竣工點交時間。

家長王小姐表示，平日因自己與先生都要上班所以請保母，假日自己帶，但有時需採買或放鬆，過去據點少想預約比較困難，未來據點增加安排上也較為彈性，但希望據點也可設於商圈周邊，可以讓小孩就近短期托育，採買完就可接回家。

社會局說，設置據點會依照各區需求量評估，並優先考量交通位置、住宅區遠近以及腹地大小等，來評估設點，例如社宅、捷運站周邊，確實也有家長反映盼在商圈周邊設點，但須考量租金、腹地等問題，難度較高，若有據點會通盤來評估。

此外，去年底首創「十時好神托」托育服務，於大安區懷中公托家園試辦，延長托育時間至晚間10點，開放4個名額提供有需求家長服務，但直到今年3月4個名額才招收額滿，社會局表示，確實與當初的目標成效有落差，家長還是希望小朋友作息能夠正常早睡早起，如果托育時間太晚，再接回家恐會影響孩子作息，後續也會評估延長托育供需狀況。