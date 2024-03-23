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新北春紛節大都會公園登場 野餐逛市集聽爵士

中央社／ 新北23日電

2024新北春紛節今天在三重大都會公園揭幕，水利局表示，除免費JAZZ音樂、舞蹈教學，還集結150個攤位市集，感受春天氣息。24日繼續舉行，邀民眾看舞台表演，野餐逛市集。

水利局高灘處表示，去年春紛節受好評，約37萬人次到訪，因此今年擴大辦理，攤位從120攤升級到150攤，有美食、文創，並結合寵物、環保、公益等理念。

高灘處說，春紛節活動主要是在大都會公園野餐為發想，融入春天百花盛開的意境，結合大型藝術舞台，加上爵士表演；邀傑出樂手輪番上陣，盼帶給民眾視覺及聽覺饗宴。

高灘處表示，明天（24日）則有金曲歌手「ABAO阿爆」與爵士鋼琴家明馬丁等人演出，活動訊息可至高灘處官網查詢。

水利局 舞台 野餐

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