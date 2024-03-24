「機退2.0」停擺？ 北市停管處：下半年施作

為撕掉北市行人地獄的標籤，北市推機車退出人行道政策，但議員發現今年擬推「機退2.0」路段，前置作業尚無進度，停管處竟至2月才通知新工處，形同停擺。停管處回應，「機退」路段再追加6條，逐里拜會，2月才確認實施路段，6月完成確認後，下半年施作。

市議員鍾佩玲表示，依照流程，「機退2.0」先由交通局確定當年度實施路段並通知新工處，停管處接續沿線路段逐里拜訪，蒐集當地民意及現況後微調，再由新工處接續辦理設計及施工前會勘，確定無誤後施作。

鍾指出，本年度擬議「機退2.0」路段，停管處2月6日才通知新工處，結果於2月29日再度函知微調路段，且本來應該進行的逐里拜訪與會勘作業，尚未進行，連預定期程都沒有說明，行政效率不彰。

經常搭乘公車的詹姓民眾表示，北市的機車退出人行道政策確實比其他縣市走在前頭，但可惜仍有幾處狹小的人行道空間，還得和機車爭道，看到推比較大台的娃娃車或身障人士，就得繞道而行，「機退」政策應該加速。

停管處表示，「機退2.0」今年度原訂規畫5條路段，不過為了加速進程，所以再追加6條路段納入機退2.0，因此2月才確認實施路段，目前已啟動逐里拜會中，預計今年6月底前完成拜訪和確認位置，下半年由新工處施作。

停管處表示，交通局已核定於民國115年完成38條機退2.0路段，因此，113、114年度路段將視本年度推動情形，以及配合專案等情況於今年下半年確認。