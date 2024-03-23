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土城寬闊人行道上演活生生砍樹？公所強調經評估後外移

聯合報／ 記者李成蔭王長鼎／新北即時報導
有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供
有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供

人行空間現在日漸受重視，但有時卻會與生態衝突，有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上大樹被活生生載走，質疑是亂砍樹。土城區公所回應，人行道改善過程中發現樹木無法外推，留於路中間又影響通行，工程前也請樹醫師評估，最後決定將樹木都外移到綠地公園等。

新北土城中央路上人行道改善工程原是美意，但卻被民眾發現，沿路好幾顆樹都被砍下載走，令人憂心破壞生態。護樹聯盟表示，土城中央路上一處建案，今下午發生人行道更新過程中亂砍樹情況，但明明建物有退縮，也沒妨礙到人行道，無需砍樹。

土城區公所工務課表示，近期持續推廣改善人行空間，拓寬過程中要將樹木往外推移，卻發現底下有眾多單位管線，因此才規畫將樹木外移至相關公園綠地。

工務課指出，若將樹木留置原處，變成在人行道中間，將影響視障、輪椅族等身障人士通行，且移樹之前都有請樹醫師評估，其實當中三分之二樹木原都要砍掉，但也是基於生態保護，盡量將樹木都外移。

有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供
有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供
有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供
有民眾今下午在新北土城目擊寬廣人行道上卻將活生生載走，質疑是亂砍樹。圖／看守土城愛綠協會提供

人行道 新北 醫師

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