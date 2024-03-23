新北童樂節3月30日登場 紙風車劇團揭序幕

新北童樂節30日晚上7時由紙風車劇團揭開序幕，在三重大都會公園水漾園區帶來《唐吉軻德冒險故事銀河天馬》演出，4月起林本源園邸等館所也有各種藝術體驗活動。

文化局透過新聞稿表示，《唐吉軻德冒險故事-銀河天馬》講述唐吉軻德帶著他忠心的隨從桑丘，心愛座騎「諾桑難騎」，挑戰大巨人（巨大的風車）失敗後，無意間發現桑丘媽媽生前常佩戴的夜明珠不見了，便決定發揮騎士精神尋回夜明珠，而展開一連串的冒險旅程。

文化局指出，表演場地鄰近捷運三重站，民眾可利用大眾運輸工具前往。

4月起在林本源園邸、板橋435藝文特區、淡水古蹟博物館、十三行博物館也有多場藝術活動，「新北市兒童藝術節」則於7月13日至21日登場，新北市市民廣場將打造成「怪獸王國」，更多活動訊息請至「新北市文化局」官網、臉書（Facebook）查詢。