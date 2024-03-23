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藤寮坑溝二期整治完工 串起中和、土城1.5公里親水綠廊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，環境改善外，生態也將更加豐富。圖／新北水利局提供
新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，環境改善外，生態也將更加豐富。圖／新北水利局提供

位於新北中和的藤寮坑溝尾端銜接到土城，過去惡臭且無生機，新北水利局前年開始整治，二期工程近期完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，不只環境改善，也讓居民有更多休憩空間。民代表示，居民都開心，不過貫穿市區的「中和大排」卻尚未整治完成，希望市府加速協調。

藤寮坑溝過去惡臭難聞，水利局前年在中游完成生態復育及整治，廣受地方好評，但上游段、大部分位於土城的區域，不少住宅又是交通要道，卻尚未整治。

居民指出，該流域上游段有汙水排放問題，再加上周圍水泥式擋土牆，及周圍設施老舊損壞，真的猶如一臭水溝，對比藤寮坑溝整治後的區段，實在有很大差距。

水利局回應，早期河流溝渠的整治多以混凝土做，強調快速排水防洪，也因此衍生出生態喪失、景觀單調及不易親近的三面光渠道；藤寮坑溝先前也有規畫二期工程，並於去年動工。

水利局長宋德仁說明，二期工程歷經一年努力於近期完工，再次將無生命三面光混凝土河道成功改造成近自然河溪，範圍從嘉慶橋至延吉橋段，將中和及土城連結起來，也找回河川生命力。

水利局補充，二期完工串連一期成果，成為全長1.5公里的親水綠廊，成為居民散步、休憩及鳥禽、水生動物棲息的友善空間，水域依生態環境調查結果也發現生物種類達到96種，陸域也設友善步道及遮蔭和休憩平台，增加了民眾休憩交流的場域。

新北市議員金瑞龍表示，該溝渠過去許久沒有整治，現在生態及環境都回來了，居民當然開心，希望市府持續加強與中央溝通爭取經費，像貫穿中和市區的中和大排，那邊通行及休憩需求更高，現在只有整治一半，希望能加速協調處理。

新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，不只環境改善，也讓居民有更多休憩空間。記者李成蔭／攝影
新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，不只環境改善，也讓居民有更多休憩空間。記者李成蔭／攝影
新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，不只環境改善，也打造休憩空間。圖／新北水利局提供
新北中和藤寮坑溝二期整治工程完工，串連起土城及中和1.5公里的親水綠廊，不只環境改善，也打造休憩空間。圖／新北水利局提供
位於新北中和的藤寮坑溝尾端銜接到土城，過去惡臭且無生機，新北水利局前年開始整治。圖／新北水利局提供
位於新北中和的藤寮坑溝尾端銜接到土城，過去惡臭且無生機，新北水利局前年開始整治。圖／新北水利局提供

新北 水利局

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