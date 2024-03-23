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李四川不忍了！為監視器案槓上柯文哲 怒轟「漠視8年才有今天結果」
北市議員陳重文涉嫌收警用監視器業者賄賂被收押，引發前市長柯文哲與市長蔣萬安連日針對監視器傳輸費率隔空互嗆，台北市副市長李四川今下午也在臉書開轟：「我本來不想寫這篇臉書，但看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了。」
李四川說，「柯市長你說你忍了台智光8年，但我看來，因為你8年的漠視，才產生今天的結果」。柯文哲不但沒有把母約解掉，還在106年把警察局的監視器全部與台智光再訂定一個專案網路的子約，109年在這專案子約訂明3M費率月租費2200元。
李四川表示，在柯編列112年警察局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以柯的預算才會編4.6億元，但留給蔣市府因複議失敗，議會但書要求全部都要用3M，所以依照你簽的專案子約2200元，加上今年增加的量，當然就要編5.5億（後來議價後約5.02億）。
李四川強調，「問題不在速率，問題在於費率。」不必問蔣市府，所有的答案都依照柯市長製定的。
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