隔空舌戰！柯文哲酸蔣萬安沒膽去臨時會 北市府轟「先正面回答1問題」

北市議員陳重文涉嫌收警用監視器業者賄賂被收押，引發前市長柯文哲與市長蔣萬安連日針對監視器傳輸費率隔空互嗆，柯文哲上午嗆蔣「好膽就去臨時會」，北市府下午也回擊，請直接正面回答一個問題就好，為什麼現任市府發現，在柯任內，明明已經有原有契約可以議價，還要特別簽訂警察局的「專案費率合約」，且為什麼設定3M費率為2200元？

北市副發言人李政軒說，請柯主席不要迴避問題、不要左閃右躲、不要模糊焦點、不要轉移話題，這是柯前市府訂定的專案契約與後續議價結果，導致3M費率為2200元價格的事實，柯主席以「省錢」自居，既沒有省錢，也不該省了自己的責任。更何況，最重要的是，已有原有契約，為何另立專案契約？啟人疑竇之處，何時要面對並說明？

李政軒指出，市府發現，106年柯市長另外跟台智光訂定一個特別針對警察局的專案費率合約，這個約在109年第一次將3M費率訂定為2200元。請問柯主席，既然以理性務實科學自詡，能不能跟各界說明，這個費率是依照什麼標準、怎麼訂出來的呢？

李政軒表示，柯主席今日質疑的2M要換成3M，是因為他任內訂下的汰換監視器數量也需要符合3M頻寬。柯市府規畫的監視器汰換計畫，在柯市府任內根本沒有執行完，這個計畫在蔣市府任內接續汰換的200萬畫素相機自然就都得符合議會但書，搭配3M的網路頻寬。柯主席是不是又忘記了？

李政軒說，在柯任內108年委託台灣世曦工程顧問公司進行監視器汰換規劃設計和監造服務，當時就提出若要使用200萬畫素的監視器，就須配上3M頻寬的結論。監視器在柯規畫下已經汰換為200萬畫素，請問柯前市長的作為是什麼？即使不汰換為3M，3M也佔了所有監視器的23％，難道就可以把費率訂到2200元？

李政軒指出，事實如此清楚，竟然還能責推蔣市府，令人匪夷所思。相較之下，蔣市府關心費率的合理性，多次議價，讓台智光讓步降價，省下預算，柯前市長看看當初的3M定價，與如今相比，再與市場相比，或許可以有所省思。