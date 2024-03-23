春日全家出遊探訪北海岸 走訪漁港、山海步道留回憶
三月春暖花開，正是踏青好時機，新北市漁業處推薦來北海岸的麟山鼻漁港可欣賞漁港秀麗風光，漁港旁的特色濱海步道，漫步其中聽潮聲、賞海景及觀察特殊海岸生態地形，感受北海岸之美，接著前往三生步道賞樱，傍晚時再到後厝漁港走訪彩繪漁具倉庫，留下美好的漁港及山海步道回憶。
位於石門的麟山鼻漁港，保有當地原始地貌及純樸的漁村風情，港內僅供小型舢舨停泊，是靜心聽海的最佳放鬆秘境，漁港旁是「麟山鼻生態步道」的入口，這條濱海步道平穩好走，登高後就能飽覽秀麗的麟山鼻漁港風光，沿途還有防風林形成的綠色隧道及唯美的白沙灣海岸風光，臨岸邊的火山遺跡安山岩經風化作用，形成造型奇特的「風稜石」，是麟山鼻步道上最具代表性的地形景觀。
另種地形景觀「藻礁」，造就了麟山鼻漁港沿岸的生態多樣性，不時還會看到飛鳥穿梭其間覓食，非常生動有趣!走完步道回到麟山鼻漁港，一旁有老屋改造的餐飲館，販售創意料理及各式飲品、點心，是旅途中品美食、賞漁港美景的休憩站。
距離麟山鼻漁港不到10分鐘車程的三芝「三生步道」，全程2公里的步道沿著大坑溪而築，種植了各式品種櫻花，現正值昭和櫻、吉野櫻的季節，粉嫩的櫻花林與週邊的翠綠山林、農田及流水，交織出有層次的景緻，美不勝收，假日還有「希望市集」販售在地農產品。
回程時可順道前往不遠處的後厝漁港，這裡充滿童趣的彩繪漁具倉庫，為漁港注入藝術的活力，尤其黃昏時刻夕陽彩霞佈滿天際，融合了岸上的彩繪倉庫與港內停泊的漁船，景色獨樹一格，成為遊客打卡熱點，而漁具倉庫的2樓景觀平台，也可讓遊客從高處一覽漁港的靜謐景緻。
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