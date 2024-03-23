快訊

NBA／嗆裁判是「TikToker」又權力太大？保羅比賽剩6秒時被趕出場

林襄體重只剩「3字頭」 網見實際數字驚：倒過來都比我瘦！

影／北市公立國中「國際教育旅行」6天5夜逾6萬元 律師驚：家長口袋要夠深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為監視器案槓上 蔣萬安、柯文哲動土典禮上交鋒

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
民眾黨主席、前台北市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）今天一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談互動。記者林俊良／攝影
民眾黨主席、前台北市長柯文哲（左）、現任市長蔣萬安（右）今天一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，兩人短暫交談互動。記者林俊良／攝影

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網」賄賂案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲質疑，當年編列預算僅4.6億元，現任蔣市府卻編列5.5億元預算。柯文哲表示「今天如果我當台北市長，不會遇到這種事」，他更再度點名蔣市府，「4.6億可以解決的事，為什麼搞成5.5億」。而台北市長蔣萬安則反擊，警察局專案費率是在柯文哲任內簽訂，前後任市長為此槓上。

今天雙方一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，蔣萬安先抵達現場，柯文哲後腳現身，在爆發台智光案互槓後，兩人第一次同台正面對決，座位更被安排在隔壁，只見雙方入座後僅握手致意，一開始並未有互動；而柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，並說「那個問題是2m跟3m，不是費率的問題，可以用2m，幹嘛要用3m？2m跟3m費率不一樣。」蔣萬安則說「當然不一樣！」

典禮正式開始後，蔣萬安表示「服務3m，還有一些增加的設備」，柯文哲則說「明明2m就能解決的事情，它一定要用3m，所以才加那個但書，我才開記者會把它反駁」。蔣萬安答，「還有新增的，因為它汰換。」 柯文哲又回，「汰換，才500支不需要」。最後因要上台合照，雙方才結束對話。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網」賄賂案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲質疑，當年編列預算僅4.6億元，現任蔣市府卻編列5.5億元預算。記者林俊良／攝影
國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網」賄賂案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲質疑，當年編列預算僅4.6億元，現任蔣市府卻編列5.5億元預算。記者林俊良／攝影

柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

監視器案燒 蔣萬安反問柯文哲：為何簽2200費率專案

4月電價漲 蔣萬安再提北捷：盼中央專案補助

柯文哲質疑蔣萬安「監視器案預算變多」市府反嗆老市長「費率你訂的」

「剴剴案」臨時會開不成 蔣萬安：書面報告今送議會

相關新聞

通膨價格反而降！輕婚紗當道 業者曝價格比十幾年前便宜

台北春季結婚購物節提供禮服、婚攝、婚宴飯店到囍餅一條龍的服務，同時祭出多項好禮。台北市婚紗攝影商業同業公會理事長王榮文表...

台北市消費申訴案件 「個人房東」遭訴比例大增52%

台北市法務局上午公布去年申訴及申請調解案件統計結果，全年申訴案件共計2萬784件，消費爭議最多之的類型為「線上遊戲類」占...

影／為監視器案槓上 蔣萬安、柯文哲動土典禮上交鋒

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網」賄賂案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲質疑，當年編列預...

長安機械停車場改建 侯友宜盼紓解蘆洲停車位需求

新北市長侯友宜今天上午主持蘆洲區長安機械停車場改建開工動土典禮，侯友宜表示，他上任以來新北市新建完成99座停車場，總共提...

「機退2.0」無進度？停管處：新增路段 下半年施作

蔣萬安就任台北市長後，為撕掉北市行人地獄的標籤，首推政策「機退2.0」機車退出人行道行人友善措施，但議員發現今年擬推「機...

新北蘆洲22年機械停車場要拆了 7億改建382車格立體停車場

新北市蘆洲區長安機械停車場今辦改建開工動土典禮，總工程經費達7.1億元，前瞻補助1億3200萬元，市府停管基金支應5億7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。