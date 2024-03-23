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影／為監視器案槓上 蔣萬安、柯文哲動土典禮上交鋒
國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器網路傳輸業者「台灣智慧光網」賄賂案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲質疑，當年編列預算僅4.6億元，現任蔣市府卻編列5.5億元預算。柯文哲表示「今天如果我當台北市長，不會遇到這種事」，他更再度點名蔣市府，「4.6億可以解決的事，為什麼搞成5.5億」。而台北市長蔣萬安則反擊，警察局專案費率是在柯文哲任內簽訂，前後任市長為此槓上。
今天雙方一同出席「清華大學台北政經學院台北校區大樓動土典禮」，蔣萬安先抵達現場，柯文哲後腳現身，在爆發台智光案互槓後，兩人第一次同台正面對決，座位更被安排在隔壁，只見雙方入座後僅握手致意，一開始並未有互動；而柯文哲率先打破沉默，主動提及台智光案，並說「那個問題是2m跟3m，不是費率的問題，可以用2m，幹嘛要用3m？2m跟3m費率不一樣。」蔣萬安則說「當然不一樣！」
典禮正式開始後，蔣萬安表示「服務3m，還有一些增加的設備」，柯文哲則說「明明2m就能解決的事情，它一定要用3m，所以才加那個但書，我才開記者會把它反駁」。蔣萬安答，「還有新增的，因為它汰換。」 柯文哲又回，「汰換，才500支不需要」。最後因要上台合照，雙方才結束對話。
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