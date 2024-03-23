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「機退2.0」無進度？停管處：新增路段 下半年施作

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾認為，台北市的機車退出人行道政策做的比其他縣市徹底，但仍有幾處待改善。記者邱書昱／攝影
民眾認為，台北市的機車退出人行道政策做的比其他縣市徹底，但仍有幾處待改善。記者邱書昱／攝影

蔣萬安就任台北市長後，為撕掉北市行人地獄的標籤，首推政策「機退2.0」機車退出人行道行人友善措施，但議員發現今年擬推「機退2.0」路段，前置作業尚無進度，停管處竟至2月才通知新工處，形同停擺。北市停管處回應，「機退」路段從原先5條再增加，因此逐里拜會，6月完成確認後，下半年施作。

台北市議員鍾佩玲表示，依照流程，「機退2.0」政策推動，先由交通局確定當年度實施路段並通知新工處，停管處接續沿線路段逐里拜訪作業，蒐集當地民意及現況後進行微調，再由新工處接續辦理設計及施工前會勘，確定無誤後施作。

鍾指出，本年度擬議「機退2.0」路段，停管處2月6日才通知新工處，結果於2月29日再度函知微調路段，且本來應該進行的逐里拜訪與會勘作業，尚未進行，連預定期程都沒有說明，行政效率不彰。

經常搭乘公車的詹姓民眾表示，北市的機車退出人行道政策確實比其他縣市走在前頭，但可惜仍有幾處狹小的人行道空間，還得和機車爭道的狀況，幾次看到推比較大台的娃娃車或身障人士，就得繞道而行，「機退」政策應該加速。

停管處表示，「機退2.0」今年度原訂規畫5條路段，不過為了加速進程，所以再追加6條路段納入機退2.0，因此2月才確認實施路段，目前已啟動逐里拜會中，預計今年6月底前完成拜訪和確認位置，下半年由新工處施作。

停管處表示，交通局已核定於民國115年完成38條機退2.0路段，因此，113、114年度路段將視本年度推動情形，以及配合專案等情況於今年下半年確認。

台北市機車退出人行道政策遭議員批評。記者邱書昱／攝影
台北市機車退出人行道政策遭議員批評。記者邱書昱／攝影

人行道 北市 蔣萬安 行人地獄 鍾佩玲

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