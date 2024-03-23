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北捷新車廂門口沒扶手 通勤族憂危險

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
南韓現代樂鐵公司製造的捷運電聯車，依照旅客對於空間、動線及安全性的需求，進行車廂內部設計，但門口少了站立扶手，通勤族與長者都憂心尖峰時段擁擠會造成危險。圖／台北捷運公司提供
南韓現代樂鐵公司製造的捷運電聯車，依照旅客對於空間、動線及安全性的需求，進行車廂內部設計，但門口少了站立扶手，通勤族與長者都憂心尖峰時段擁擠會造成危險。圖／台北捷運公司提供

北捷運預計採購7輛新款電聯車，由「韓國現代樂鐵公司」得標，全車向改一字型座椅，空間更寬敞、無障礙。不過通勤族認為，尖峰時段擠滿人，沒有扶手相當危險，也會增加長者跌倒受傷風險。台北捷運回應，主要是希望乘客能夠盡量往車廂內移動，不要擋在列車出入口，會持續蒐集各界意見評估。

台北捷運介紹，採購案公開招標7列電聯車，最後由韓國現代樂鐵公司得標，每輛載客量約2200人，並依照旅客對於空間、動線及安全性的需求，進行車廂內部設計，有全車廂一字型座椅、增大車門退縮區、寬敞無障礙空間、一片式車側玻璃、雙色車廂地板、增加軸流風扇等特色。

雖然有不少粉絲滿心期待，但是也有通勤族看見示意圖，發現車廂內走道僅座位前有扶手，過往在車廂門口的握把消失了。邱小姐表示，北捷尖峰時段，車廂一定都是人，尤其到熱門站點，連移動都非常困難，如果沒有握把、車廂行駛搖晃或是煞車，一群人跌倒會相當危險。

有長者認為，老人家、行動不便者確實也很需要扶手撐著身體，雖然尖峰時段一位難求，但至少乘客看見有需要的人，也會讓個位置可以站在扶手旁邊，不至於站不穩。

消基會交通組召集人李克聰建議，換新車時要優先考量使用者搭乘站立時的安全，尤其在車廂門邊，可以參考目前搭捷運民眾的使用需求，如扶手等設施不足，應加裝補救，使用習慣改變後，也要加強宣導。

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