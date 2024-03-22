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汐止同興路施工鄰損惹怨 樑裂露鋼筋民憂倒塌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，民眾抱怨牆壁出現手指都能伸進去的裂縫，連樑柱也鋼筋粿露，新北市議員張錦豪召開鄰損協調會，不少屋主出席表達訴求。圖／觀天下有線電視提供
汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程，民眾抱怨牆壁出現手指都能伸進去的裂縫，連樑柱也鋼筋粿露，新北市議員張錦豪召開鄰損協調會，不少屋主出席表達訴求。圖／觀天下有線電視提供

汐止社后地區的同興路延伸康寧街工程正在進行中，不過，可能是開挖施工，產生了鄰損事件，民眾抱怨牆壁出現手指都能伸進去的裂縫，連樑柱也鋼筋粿露，反應了卻都沒有下文，擔心像台北市公安事件一樣，房子倒塌，所以，今（22）日新北市議員張錦豪就邀集市府工務局、施工單位等，召開鄰損協調會，不少屋主出席表達訴求。

民眾拿出前一天施工時，住家震動的影片，不滿施工幾年下來，不但噪音擾民，施工單位連鄰損都不理，現在房子越裂越嚴重，樓梯間柱子出現手指都能伸進去的大裂縫，甚至連家裡樑柱都裂的厲害，鋼筋裸露，最近看到台北公安事件，很憂心自己的家也會不保。

中興里長蔡振國說，人的一生才買一間房子，但是同興路施工造成民眾家裡有龜裂、震動情況，但是，反應好久，但是，卻一直沒受到重視，引起民眾反彈，還有就是過年前開會又反應後，明明講好沒有處理好不能復工，結果這兩天又復工了，代表根本沒有在意里民的感受。

同興路延伸康寧街工程正在進行中，可能是開挖施工，產生鄰損事件，包括在汐止原興路74巷、76巷以及福德二路100號等鄰近工地的巷弄都有類似狀況，因為離工地很近，屋主說，每次開挖震動，已經很受不了，甚至夜晚施工，現在房子損壞都不理，根本枉顧人命。

新北市議員張錦豪指出，在汐止同興路穿越國道的工程，這也是汐止相當重要的重大建設，那在原興路74巷、76巷側，有造成一些鄰損的問題，不少住戶反應一直沒獲得解決，希望相關單位趕快做妥善處理，其實這問題在去年，不管是市長來視察或是工務局長來視察，都有在現場表達地方的意見，一直到現在還在施工中，住戶們卻一直沒有獲得進一步的改善，最近台北市的公安意外，他們就擔心自己的家也離工地很近，會不會受到影響，住戶很憂心，希望透過協調會，讓住戶安心，也希望工程單位能解決民眾的困擾以及修復鄰損的情況，保障結構安全。

住戶 張錦豪 房子 汐止

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